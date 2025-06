Sembrava fosse anatra ed invece era….una zebra (accordo segreto con una lista, smascherato!

Nel mentre Roberto Cifarelli, come riferisce Franco Martina “attende la convocazione del consiglio comunale” e confessa “Nicoletti non mi ha ancora chiamato“. Nel mentre persino quel volpone di Latronico -riferisce sempre il nostro Martina- ha dichiarato: “Immagino che Nicoletti stia studiando…“. Ecco la notizia che sconvolge i piani di tutti. Nicoletti ha già stretto un accordo. Un accordo che ha già provocato una rottura plateale nella lista coinvolta, non appena uno dei due leader ha scoperto l’inguacchio. Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo la pistola fumante. La prova. Quale è stato l’atto che il nuovo sindaco Nicoletti ha fatto non appena è stato proclamato ed ha indossato la fascia tricolore? Ha ordinato di fare delle strisce pedonali. A chi? Ecco la documentazione video del primo favore fatto nientepocodimenchè, al leader Andrisani della lista Matera è Matera in serie B: le strisce pedonali dinanzi a casa sua, in via Lucana.

Badate, sono state fatte fare nel giro di poche ore…. da quando sempre lo stesso leader maximo aveva fatto circolare un altro video palesemente ricattatorio: se non fai queste strisce qui….è pericolosissimo!

E pensare che nel mentre stava tramando tutto ciò alle spalle del suo collega di partito, il noto politologo Michele De Novellis, concordando questo accordo della “zebra“, il furbo e scaltro Andrisani lo coinvolgeva pure in un altro video di distrazione di massa. Promettendo che sarebbe stato all’opposizione. Seeee….! Quando mai. Eccolo, l’ignaro mentre si presta alla farsa:

Ma quella volpe di De Novellis ha subito fiutato la trappola…proprio nel mentre tornava a casa sua, che dista poco da quella del sodale di partito….e nel vedere quelle strisce, fatte solo a lui…ha capito tutto. E lo ha immediatamente sputtanato dinanzi a tutta la città. Ecco la sua amarezza offerta al popolo:

Così, messo di fronte al fatto compiuto, Andrisani ha dovuto ammettere tutto e dichiarato “Si apre la crisi nella lista Matera è Matera in serie B. L’attacco personale, vile e improvviso del politologo Michele De Novellis non può passare sotto traccia. Spero non stia tentando con questa scusa delle strisce, di distruggere il partito anche perché siamo solo due. Nel frattempo mi auto sospendo dalla lista”. Si riappacificheranno? Reggerà l’accordo della zebra? O sarà azzoppata anche lei? Lo sapremo solo sopravvivendo mentre si attraversa….là dove le strisce non le hanno ancora fatte…