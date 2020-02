Testo e disegno ce li ha girati il sempre verde, nelle idee e nell’ironia, Sergio Laterza che ha tirato fuori una pennellata delle sue dalla riviera dei fiori e con una preghiera, doverosa, a San Remo con uno dei tanti ”fiorelli” da opera pia per ogni sinfonia. E la rima ci sta tutta dopo le trovate da canto gregoriane intonate per l’Amadeus, tra un bicchiere di vino e un panino della coppia Albano e Romina da Cellino…l’obolo dell’Agenzia delle Ritirate dei ”Ricchi e Poveri” in canna e un tiro da partita di pallone dell’immarcescibile Rita Pavone. E l’omaggio sul pentagramma del maestro Vessicchio non poteva che passare per la preghiera rivolta al Santo Protettore della Riviera, ricordando che ”… Ogni anno i primi giorni di febbraio si festeggia San Remo, protettore di barche, vecchi cantanti e giovani aspiranti, ospiti, accompagnatori e accompagnatrici, sponsor, musicisti, fiorai, albergatori, vallette, agenti e giocatori da casinò”. Una fiche da giocare anche per Sergio Laterza, che sferza e sterza alla sua maniera sul far della sera e con i suoni di Matera e pronto a donare per rii, campielli, anfratti e calli a Fiorello e Amadeus due canterini pappagalli…