S…come ”Sergio” Simpson e sparli quanto vuoi

Certo se ”Sergio” Simpson Laterza si fosse candidato per le Comunali di Matera ne avrebbe dette quattro a dritta e a manca anzi, al centro, visto che le estreme dello schieramento si distinguono per moderazione da sagrestia e cosi sia. Vi risparmio gli improperi ma gli intercalari dialettali ci stanno tutti: ” Blaah, una minestra scaldata…insipida, ci vomito dentro” e giù rutti di insoddisfazione dalle sonorità amplificate stereofoniche. ‘Sergio’ che a quanto pare dice di essere contento della sua autostima, da quanto ha scoperto di aver un sosia nel mondo dei ”cartoon” televisivi, deve mantenere un certo tono. Perchè far parte del mondo dei Simpson prima o poi porta a comportamenti estremi da petomane di trincea, perchè- come ripete un vecchio adagio materano- ” Chi si vanta da solo vale quanto un fagiolo”. Si liberano gas roboanti e pestilenziali e tocca pagare dazi sull’esportazione di quelle nuvole all’acido solfidrico all’odore di uova marce. I Simpson vivono negli States e votano per Trump, Sergio per le comunali di Matera. E basta per una pernacchia per far saltare una coalizione.