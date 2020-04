A volte i miracoli nell’arte avvengono sopratutto quando in giro c’è un critico transfrontaliero come Serge Latroisieme, dal doppio passaporto italiano e francese, tra il Bradano e la Senna, salendo da Montmarte a Monte a Matera finchè non calano le ombre della sera. E così per intercessioni e creatività multimediali anche gli avventori de ” La colazione dei cantottieri”, dipinta nel 1981 dal celebre pittore Pierre Auguste Renoir, sono approdati nell’anno di disgrazia (perchè bisestile) 2020 per sorridere con ” Quelli erano altri tempi!”, ricordando il tempo del Coronavirus. Altro che gioia di vivere… Il canottiere con paglietta e costume unisex a righe orizzontali bianche e rosse, pasteggiava a ostriche e champagne noncurante dei virus tiphy A e B e conquistato dal virtuoso battere di ciglia delle mannequines (modelle trad) in attesa della passeggiata nei giardini delle Tuileries, dove sarebbero comparsi altri geni dell’impressionismo come Monet, Manet, Degas e più avanti la corrente fauvista e devastante dei due Mattei italiani.



Renoir con una punta di noir li ha cancellati dalla tela facendoli spegnere lentamente come una candela. Peccato non aver potuto realizzare la stessa cosa nell’italico anno bisesto 2020. Il BelPaese ne avrebbe giovato. Ma tant’è. Dopo la pioggia torna il sereno ”Alleluja, Alleluja” e viene fuori l’allegra tavolata da ”Ritorno al futuro” , sotto il tralci di limoni e dell’uva passita e i brindisi per l’epidemia finita. Il quadro, manco a dirlo andrà all’asta, dopo la stagione nefasta. E il nostro critico, che avrete riconosciuto, Serge Latroisieme, presenterà il conto a Conte. A Palazzo Chigi la tela del virus a corona, con il presidente in poltrona. E pour le president francese Macron, una tazza dello scomparso ”caffè Bourbon”.