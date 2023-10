Resta il compagno ”Bobo” a continuare la lotta di Sergio Staino

A Sinistra, quella di lotta, che si incazzava, scendeva in piazza, discuteva in famiglia e lavorava di testa, pugni e cervello, resterà per sempre il personaggio di ” Bobo”’, al quale quella matita al vetriolo e coscienza critica che è stato Sergio Staino, affidò il compito di dire cosa non andava, cosa andava fatto e cosa non si è fatto per stare dalla parte giusta. A ricordarlo, in un post, con la bandiera della militanza l’associazione Karl Marx 2018 e il museo del comunismo e della resistenza di Matera.



ADDIO AL COMPAGNO SERGIO STAINO, COMUNISTA ERETICO E COSCIENZA CRITICA DELLA SINISTRA ITALIANA

Si è spento all’età di 83 anni, il grande disegnatore e vignettista Sergio Staino, malato da tempo era ricoverato in ospedale a Firenze. Le sue vignette sono state pubblicate in gran parte su L’Unità, di cui fu anche direttore tra il 2016 e il 2017. Con ‘Bobo’ il suo personaggio più celebre, entrato di diritto nella storia e nella cultura di questo Paese, che apparve sulla rivista Linus per la prima volta nel 1979, ha raccontato i dubbi e i tormenti della sinistra Italiana degli ultimi 40 anni, con grande successo. Staino, comunista eretico mai pentito, ha sempre ‘punzecchiato’ con le sue “vignette perfide” con intelligenza ed educazione, senza mai fare passi indietro, la politica dell’attuale Sinistra liberal che “mima” le dinamiche culturali del Partito Democratico americano e si fa portavoce delle istanze delle élite urbane. Con lui, scompare un pezzo della storia sentimentale del P.C.I.

Alla sua famiglia vanno le nostre più affettuose condoglianze.

ASSOCIAZIONE KARL MARX 2018- MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA