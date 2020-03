Era una comunicazione servizio ma abbiamo deciso di renderla pubblica a quanti, in questo periodo di quarantena e di Quaresima (non lo dimentichiamo) si baloccano, sorridendo, con video, chilometrici messaggi con testi copia e incolla, emoticons, immagini e files dal peso crescente, che rischiano primo o poi di soffrire la rete. E il consiglio di quel vulcano in ebollizione artistica che è Francesco Cascino è di quelli da “parole sante’’, anche se lui – per quanto se ne sa- non si confessa dalla prima comunione. Questa volta è stata la bocca della verità reale e virtuale allo stesso tempo. Per cui leggete e fate a rate, nei momenti di calma, questo suo passaparola. Non è escluso che la rete prima o poi collassi, per scarsa manutenzione, sovraccarico o per l’arrivo indesiderato di inserti pubblicitari che fanno comunque business per i gestori o per messaggi da catena di Sant’Antonio che servono ad aumentare traffico. Tocchiamo ferro anzi fibra (la canzone di Fabri Fibra ci sta)e speriamo che non accada. Altrimenti, statene certi, Francesco ci mazzolerà con un amabile ‘’Teste di c…ve l’avevo detto. E mo?’’ Segnali di fumo, di vita nel cortile… con un omaggio a Franco Battiato che ha compiuto 75 anni.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Appello a tutti gli utenti dei social network e dell’instant messaging: internet é diventato un bene prezioso, dobbiamo salvaguardare questo strumento necessario per permettere, a tutti quelli che possono, di studiare e lavorare da casa: pertanto, vi preghiamo di:

a) Evitate il più possibile le video chiamate.

b) Postate foto a bassa risoluzione.

c) Postate meno video possibili, usando solo link.

d) Non scambiate video su whatsapp, messenger e similiari, le loro piattaforme sono vicine alla saturazione.

Netflix e Google hanno ridotto la qualità dello streaming video per salvare il 25% della banda 💚