Quanti fantasmi del passato per Elly sulle tavole de ”Il Vernacoliere”

Mario Cardinali , direttore dalla schiena dritta e dalla lingua senza peli, come si suol dire, del mensile ”il Vernacoliere” di satira, umorismo e mancanza di rispetto, nel dare pane al pane, vino al vino con una spruzzata di pepe e sale come companatico, di qua a 100 anni prenderà la strada della beatificazione…Non servo di Dio, ci mancherebbe,ma come componente d diritto della congrega dei liberi pensatori che dei fantasmi se ne fanno un baffo, salvo a commiserare la povera segretaria del Pd Elly Schlein, che proprio non dorme più…A furia di essere tormentata dai fantasmi del passato ( dal Karl Marx a Enrico Berlinguer” come riporta l’amaro sfogo della armocromista militante nelle tavole di Max Greggio e Andrea Rovato ” Gesù due- La casa dei fantasmi”. E l’evanescente Elly, a seguire commenti e colpi bassi che probabilmente le riserveranno in un partito-il Pd- che continua a essere nè carne e nè pesce, nonostante il saluto periodico di moderati di tradizione scudocrociata. La segretaria cerca un aiuto nella storia, come nella realtà, ma le dicono che è un fantasma… e con una amara constatazione di intonazione evangelica: ”…In verità ti dico. dai retta a me, ti sei messa in un ber casino”. Parole di fantasmi, nel numero di Settembre de ”Il Vernacoliere”. Una boccata di aria fresca, scacciapensieri e scacciafantasmi.