Profumo natalizio…E se Matera ne facesse un Arbre Magique?

Cosa mettere sotto l’albero come quello mastodontico in corso di allestimento in piazza Vittorio Veneto che ha destato- inevitabile- commenti https://giornalemio.it/cronaca/scommessa-aperta-quante-palle-per-lalbero-di-natale-2025/ da città provinciale? Semplice un profumatissimo ”Arbre Magique”, come quello che si appende in ambienti dove serve tener aria fresca : dagli armadi all’auto. L’idea e il tratto creativo di Sergio Laterza( sì testa e matita sono sempre operativi) sono più di una provocazione e con un’idea-progetto in scala che attende solo di essere prodotta. E qui serve spirito di impresa che abbonda ad appena 16 chilometri di distanza… Investimento minimo. E possibilità che a venderlo, siamo in tinta e nel luogo giusto,possa essere l’edicola Futura della dinamica Michela Masciandaro. La piazza, del resto, è frequentata da concittadini e turisti che apprezzerebbero l’alberebello dai mille profumi:dal pino al ciclamino al muschio, visto che siamo a Natale. E poi non dimenticate la firma dell’artista che di suo ci aggiungerebbe anche un ”Benvenuti a Matera” multilingue per un ”Natale magico”. Anzi, magique, en francais…come direbbe il presidente francese Macron. Un alberello pure a lui. E Bon Noel,Emmanuel…