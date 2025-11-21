sabato, 22 Novembre , 2025
Satira

Profumo natalizio…E se Matera ne facesse un Arbre Magique?

Franco Martina
Di Franco Martina

Cosa mettere sotto l’albero come quello mastodontico in corso di allestimento in piazza Vittorio Veneto che ha destato- inevitabile- commenti https://giornalemio.it/cronaca/scommessa-aperta-quante-palle-per-lalbero-di-natale-2025/ da città provinciale? Semplice un profumatissimo ”Arbre Magique”, come quello che si appende in ambienti dove serve tener aria fresca : dagli armadi all’auto. L’idea e il tratto creativo di Sergio Laterza( sì testa e matita sono sempre operativi) sono più di una provocazione e con un’idea-progetto in scala che attende solo di essere prodotta. E qui serve spirito di impresa che abbonda ad appena 16 chilometri di distanza… Investimento minimo. E possibilità che a venderlo, siamo in tinta e nel luogo giusto,possa essere l’edicola Futura della dinamica Michela Masciandaro. La piazza, del resto, è frequentata da concittadini e turisti che apprezzerebbero l’alberebello dai mille profumi:dal pino al ciclamino al muschio, visto che siamo a Natale. E poi non dimenticate la firma dell’artista che di suo ci aggiungerebbe anche un ”Benvenuti a Matera” multilingue per un ”Natale magico”. Anzi, magique, en francais…come direbbe il presidente francese Macron. Un alberello pure a lui. E Bon Noel,Emmanuel…

