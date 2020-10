Scherzate pure, a giudicare da montaggi, fotomontaggi e montature che spaziano sul web o dai commenti in strada o via cavo sui limiti imposti a cene, pranzi, feste in casa con un massimo di sei persone oltre alla famiglia ospitante.

E se le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri parlano chiaro c’è poco di che stare allegri. Se le famiglie e i gradi parentela e amicizia, come accade al Sud, arrivano a 50-100 e passa non resta che organizzarsi se si vogliono rispettare regole e prescrizioni, con i collegamenti ”zoom” da tavola a tavola, ammesso che la banda larga regga. In una città come Matera ci siamo, ma se dobbiamo collegarci con parenti di un comune dell’interno e allora è meglio una telefonata che allunga la vita -anche davanti al plotone di esecuzione-come ripeteva una fortunata pubblicità della Tim con Massimo Lopez.



Per Natale e Capodanno c’è tempo,ma è anche tempo di compleanni, anniversari,matrimoni, feste di lauree se capiterà. E allora? Gestori di sale ricevimenti e ristoranti sul piede di guerra. Si torna a casa con feste a rate o rotazione, ma c’è quel numero fisso che fa restare perplessi.Se si superano i 10…chi controlla? Forze dell’Ordine, droni o la ultrasicura ”a detta del governo” APPimmuni ribattezzata APPinfami sui social.



A pensare a male, come diceva la buonanima di Giulio Andreotti, a volte ci si azzecca. Per cui. Discrezione , mascherine e auguri. Ne abbiamo tutti bisogno in attesa del vaccino anticovid e del business che lo sostiene da sempre.