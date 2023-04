Politici e sodali che si indignano per la satira…ci sarebbe da ridere

Arridateci Andreotti, che è stato dipinto nei modi peggiori e non ha mai fatto una grinza, consapevole che alla satira non è possibile mettere la mordacchia. Accade solo nei regimi dispotici. Ma in questo Belpaese, come lo definiva il grande Fortebraccio, oramai si ripete con una frequenza preoccupante l’elevarsi della indignazione dei politici e dei loro sodali al solo apparire di una vignetta che appare loro non gradita. E ci mancherebbe altro. La satira nasce proprio per questo. Per dispiacere, per deridere, svillaneggiare, per mettere alla berlina il potere e chi lo impersona. Poche settimane fa era stato messo al rogo Riccardo Mannelli per una sua rappresentazione della neo segretaria del PD. Oggi tocca a Natangelo per una sua vignetta sulle recenti dichiarazioni di Lollobrigida su natalità e sostituzione etica da parte degli immigrati. Apriti cielo. Con un post su Facebook di Giorgia Meloni che si è definita inorridita per la “ferocia” contro di lei e la sua famiglia (la vignetta punta la matita su Ariana Meloni, sorella di Giorgia e moglie di Francesco Lollobrigida, ministro cognato) ha in sostanza aperto il fuoco contro Natangelo e chi gli consente di pubblicare liberamente e senza censure “Il Fatto quotidiano” diretto da Marco Travaglio. Dopo di lei si è scatenata la pletora dei commenti indignati. Ignazio La Russa, il trio Boschi-Calenda-Renzi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, Carlo Cottarelli, nonchè il liberal Piero Sansonetti, nientemeno che neodirettore della rediviva L’Unità che uscirà -badate- senza i giornalisti de L’Unità lasciati sul lastrico. Strali contro la vignetta li ha anche lanciati dai banchi della Camera la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli (recentemente condannata per peculato, cosa che non fa mica ridere), che l’ha definita come un inqualificabile atto di violenza sulle donne. Ed al coro di critiche si sono uniti anche voci dall’opposizione (e poi uno ci si chiede perchè la gente non va più a votare) come Marco Grimaldi, vicecapogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra, nonchè Beatrice Lorenzin e Alfredo D’Attorre del PD (“Molto male. La satira è satira, qui mi pare che siamo decisamente oltre. A chi è colpito da questo modo di fare satira bisogna soltanto trasmettere e dare solidarietà”). Tutti insieme affettuosamente abbracciati a pontificare su cosa può o non può fare la satira, a tracciarne i limiti e confini…secondo la loro alta autorità e competenza. Ci sarebbe da ridere (come dovrebbero tutti, ma sembra che non ne siano capaci) se non fosse che questa reprimenda accade per davvero, anzi si ripete con una frequenza altamente pericolosa per la libertà di espressione. Ma finché questa persisterà, se ne facciano una ragione, perché una grossa grassa risata li seppellirà tutti….anche se con vignette che a volte possono piacere o non piacere. E mentre chiudevamo ci capita sul tema questa bella -come al solito- vignetta di Mario Bochicchio, sempre per riderci sopra:

