A morte il virus, ma usciamo dal grigiore. A ricordarcelo con una vignetta davvero efficace quel buontempone di Sergio Laterza, ma dall’occhio attento e che è tra i pochi nel ”gregge” della popolazione statistica a farsi venire qualche dubbio. E lo ha fatto in occasione della giornata del libro ricorrendo a tante sfumature di grigio. Del resto ci sta visto che da più parti si chiede che il virus a corona finisca in cenere, ma a patto che si aprano i libri del sapere- senza preclusione alcuna- mettendo da parte le ”bufale” (preferiamo la dicitura in italiano) e lasciando alla scienza di fare il proprio dovere, ma evitando come sta accadendo nel BelPaese prevaricazioni sulla politica. E allora il teschio sotto un volume dedicato al Virus (concetto ampio) con guanti azzurri da chirurgo e con autore in mascherina, occultato tra starnuti e febbri da decotto, sono la chiave di lettura di un simbolo laico preso in prestito dalla Quaresima. Ricorda il sottile passaggio tra vita, anzi virus, e morte che scantona nella dicitura latina ‘mors tua vita mea’. Naturalmente Sergio non se ne sta con i guanti azzurri nella mano e seguirà l’evolversi della fasi con i guanti fioriti del 4 maggio. Magari distanziando le dita della mano e con dedica alle categorie che riaprono: dai meccanici, agli artigiani, ai lavapiatti ( playtex arancione) alle venditrici di farfalle di strada (roba da premio nazionale della poesia peripatetica…) finite nelle dirette social o ”webinar” , come si ripete a fondo perduto, a consolare il focolare e i talami domestici delle minestre scaldate. Abbiamo scantonato, ma la giornata del Libro di Sergio Laterza tra le tante tonalità di grigio ha aperto all’azzurro e alle note della arcinota canzone di Adriano Celentano. E sì perchè il treno dei desideri finora è andato all’incontrario…