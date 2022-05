Ricordate la trasmissione di Renzo Arbore ” Indietro Tutta” con le ballerine brasiliane che cantavano i benefici del ” Cacao Meravigliao” e il business creato dal quel marchio, con richieste di imprenditori, che volevano rilevarlo e commercializzarlo? Beh. ” Le Pastiglie Leone” a base di piselli lucani, annunciate dal cinguettio ( twitter non c’entra) di un pettirosso potrebbero essere il ”La’ per schiarirsi la voce e valorizzare le essenze ”infusive” della farmacopea lucana. Merito dell’artista, grafico e ipercreativo Sergio Laterza che si è liberamente ispirato, probabilmente, agli arcinoti fatti di cronaca orofaringopolitica di via Anzio per tirare fuori un’idea che guarda al passato, ma spicca un volo verso il futuro. Da parte doppi sensi o sessi ( la grammatica italiana è bella, perchè con il cambio o l’errore di una consonante o una vocale si passa da una parola di significato diverso) la prima confezione promozionale potrebbe impinguare il paniere di prodotti tipici di Basilicata. La Regione, in primis, potrebbe cogliere in primis la primizia, che lega le ”voci” degli animali alle essenze dell’orto e dei rimedi medicamentosi. Altro che il Tantum del Basento.