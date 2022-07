Nino ”Spatriato” del Premio Strega

E’ il testimonial materano dello ”Strega” e ha mostrato con fierezza, ”Spatriati” di Mario Desiati vincitore della XXV edizione del Premio. Naturalmente Nino ,che si accultura sempre e su qualsiasi tema, ha una biblioteca davvero corposa. E non mancano le rarità. Da Cortina gli hanno fatto sapere che una introvabile copia di ”Perchè guariremo” di Roberto Speranza, ritirato durante la pandemia a pochi giorni dall’uscita, vale almeno 250 euro. Lui ce l’ha e lo custodisce in cassaforte. Dopo i lingotti d’oro, quadri, auto, arazzi anche un libro d Speranza…per superare lo Spread. Chi l’ha detto che con la lettura non ci si arricchisce?