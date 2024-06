Nasce Teich la pietra nello ” Stagno” nel Comix viennese ?

A giudicare dalle foto dell’evento austriaco per la gioia dei disegnatori di storie a fumetti, https://giornalemio.it/satira/tremate-zozzoni-a-vienna-comix-arriva-il-lavatore-della-intima-igiene/ , ci sono tutti i presupposti per farlo. A confermarlo il volto sorridente dell’architetto Angelo Stagno ( Teich in tedesco per indicare il metallo), pronto a posare per matita e storia per gli autori di Washer, il lavatore dell’intima igiene creato dalla coppia Romeo Gallo-Giuseppe Palumbo. La pietra nello stagno è stata lanciata e ora si tratta di riempire i cerchi concentrici del nuovo eroe, che potrebbe affiancare Washer il lavatore dell’intima igiene. Attendiamo la prima tavola…