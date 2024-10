Muuh…Anche nello Stemma pari opportunità

Provocatorio, dissacrante? Dallo scaffale delle idee creative e ricreative di Sergio Laterza non potevano che venire fuori anche proposte, che sposassero in pieno il tema del G7 sulle pari opportunità. E così dopo la gran mole di documenti , discussioni( per ora solo quelli) e foto ricordo non potevamo che sentire il muggito della Bos..sa, la consorte del Bos lassus che campeggia nello stemma della città di Matera, per chiedere pari opportunità. E così eccola raggiante, su fondo rosa, il colore dell’universo femminile, per chiedere che il Comune provveda. Laterza, da buon fattore, ha rivisto alla sua maniera anche la frase – motto in latino ” Mater semper certa est, pater numquam” ( che tradotto è la Madre è sempre certa, il padre mai (non sempre)” a ricordare le tante dominazioni di popoli in transito che hanno contaminato il Dna di armenti e popolazioni. E del resto Matera è città internazionale e continua a ospitare visitatori da ogni dove. E allora, mettendo a confronto il simbolo ufficiale con quello sulla Bos…sa, Laterza chiede al Sindaco Domenico Bennardi di provvedere. Si attendono delibere conseguenziali. La consorte del Bos lassus è lì a ricordarlo con tanto di sonante campanaccio al collo…