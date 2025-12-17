Meloni & Salvini sono di parola, aboliscono la Fornero! O no?

“Sono incredula, mai avrei potuto immaginare che Meloni e Salvini non mantenessero la parola data agli elettori. È con sommo stupore che oggi in radio vi parlo dell’aumento dell’età pensionabile”. Dello strame che si sta facendo del welfare italiano da parte di un governo che prometteva tutt’altro agli elettori che ci hanno creduto per davvero, ci sarebbe da piangere. Ma non loro (come fece la Fornero quando mise in campo la sua famigerata riforma delle pensioni), bensì i lavoratori e i giovani che ne patiranno le amare conseguenze di questi provvedimenti messi in campo senza nemmeno arrossire e che peggioreranno la loro vita. E allora ci affidiamo al sarcasmo di Francesca Fornario per commentare un po di cosette che girano e rigirano in queste ore….qui da noi e in giro per il mondo. Giusto per riderci su, per quanto possibile. Prima di incazzarsi come si dovrebbe. “La manovra conferma l’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia e allunga gli anni per la pensione anticipata: fino a 43 anni e 9 mesi nel 2035. A seconda dei contributi versati, si potrà dunque andare in pensione di vecchiaia da vecchi o in pensione anticipata da morti.

La pensione anticipata si allontana per chi ha riscattato la laurea: quattro anni di contributi pagati per riscattare la laurea varranno come due. Per andare in pensione anticipata dal 2035 serviranno 46 anni e 3 mesi di contributi versati nell’arco della vita. Tra i precari, andranno pensione solo i gatti.

l’Età pensionabile resta infatti legata all’aspettativa di vita ma solo in un senso: aumenta se aumenta l’aspettativa di vita ma se pure diminuisce l’aspettativa di vita come durante la pandemia non diminuisce. L’hanno fatta scrivere ai gestori telefonici.

Giorgetti rassicura però Salvini che voleva cancellare la Fornero e fare il ponte sullo stretto: «Il ponte si farà». E si potrà andare in pensione quando sarà completato.

Intanto, Qatargate: i giudici che accusano gli italiani di aver difeso il Qatar in cambio di soldi sono indagati a loro volta perché non ci sono prove che coloro che hanno elogiato il Qatar lo abbiano fatto tutti per soldi. Gli italiani che hanno detto: «Ok, però in Qatar si va in pensione a 50 anni!» lo hanno fatto gratis.

Intanto, Trump sequestra le petroliere del Venezuela in nome della lotta al narcotraffico: «Proteggerò i giovani americani dalla droga». Basta pippare gasolio!

Il Parlamento europeo dà il Premio Sacharov per la libertà di pensiero a due giornalisti in carcere in Georgia e Bielorussia. Tra le nomination, i giornalisti palestinesi che a Gaza Israele ne ha uccisi 250, ma pareva brutto che al parlamento europeo gli dai il premio libertà di parola e al parlamento italiano presenti i disegni di legge Gasparri e Del Rio.

Meloni ad Atreju: La sinistra si porta sfiga da sola come quando pesca la pagoda al mercante in fiera. Non come la destra che con Salvini la Pagoda la trova su Immobiliare.it.

Peccato che non ci sia spazio per occuparci adeguatamente del fatto che compriamo armi dagli Stati Uniti per preparare i nostri figli ad andare in guerra contro la Russia (moltiplicando la spesa militare europea da 8 a 800 miliardi) nel mentre che Trump e Putin si stanno spartendo la centrale nucleare di Zaporizhzhia: Putin può annettersi la regione in cambio di un data center americano per l’intelligenza artificiale alimentato proprio dall’elettricità a basso costo della centrale. Peccato anche non trovare più nemmeno un rigo in cronaca sulla pulizia etnica che prosegue indisturbata in Palestina, dovendo noi giornalisti dare priorità alla notizia che nel Presepe c’è la statuetta della Vanoni e che il nuovo colore pantone è il bianco ghiaccio e che Franceschini ha detto che forse si faranno le primarie o forse no e che la cucina italiana è stata nominata patrimonio immateriale dell’unesco. Immateriale perché un Italiano su quattro è povero o a rischio povertà: sa cucinare ma non c’ha la materia prima.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.