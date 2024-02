Me la rido. Chi si rivede? Da farsela addosso dalla risa…

Si parte il 25 febbraio al cineteatro ”Guerrieri” di Matera con Marco ” Baz” Bazzoni e come da locandina si va avanti fino a tutto maggio con Giovani Cacioppo, Beppe Braida, Gabriele Cirilli, Max Cavallari e Mauro Villata. E le donne? A sorpresa…E già immaginiamo quell’allegrone ”quadrista” di Franco Braia che (gli è dovuto,)ha sempre azzeccato nomi e spettacoli giusti che hanno fatto ridere anche quelli con una brutta cera e che per decenza non muovono un muscolo della guancia, liquidandole come ”freddure”, alle battute dell’immarcescibile Cacioppo che vanta migliaia di citazioni celebri…Una enciclopedia dell’humour di strada, che ritroveremo nella 12^ edizione di Melarido, la ressegna di Cabaret organizzata da Quadrum che ha visto sfilare sul palco ” I Fichi d’India”, ” Franco Neri”, Geppi Cucciari e tanti altri che si sono esibiti a teatro e sul palco di Matera è fiera, la vetrina espositiva persa per sempre a causa della mediocrità e dell’assenza di lungimiranza dei rappresentanti del mondo economico locale e produttivo. Ci sarebbe da attivare una rassegna ad hoc ” Me la piango…” .Ma sarebbe, ricorda un detto popolare, come fare la barba agli asini: si sprecherebbe acqua e sapone. Franco, oh Franco. Pensaci. Magari quest’inverno.



L’ANNUNCIO DEL PROGRAMMA ” MELARIDO’

L’attesa è finita! La 12ª edizione del Cabaret MELARIDO è finalmente qui! 🎉 Siete pronti a riempire le vostre serate di risate, sorrisi e grande intrattenimento? 🤩Dopo qualche anno di pausa, siamo tornati più forti e più divertenti che mai.🎭 Il luogo dell’evento è il Cine Teatro Comunale Gerardo Guerrieri, Matera.I biglietti sono già disponibili per l’acquisto online su 📲👆 Webtic.it.Per chi preferisce l’approccio tradizionale, il botteghino sarà aperto dalle 18:30 alle 21:00. Sia che scegliate l’acquisto online o presso il botteghino, non perdete l’occasione di ridere e divertirvi con noi!🍿 Fino ai 18 anni sconto 20% presso il botteghino.✨Prima dell’inizio di ogni serata ci sarà una grande e bella sorpresa per tutti noi 🥳🥳VI ASPETTIAMO 🍿🎥🥳#CabaretMelarido #Comedy #Festa #Divertimento #BigliettiDisponibili #Matera