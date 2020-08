Ma una mascherina alla misura sua la volete fare? E che ci vuole? Vito Evangelista che vede, e ci mancherebbe per il lavoro che fa, dal verso giusto ormai si è spazientito, perchè l’elastico delle mascherine lascia il segno e sega le orecchie. Si è messo a cercare….ma il formato XXLL non c’è solo la ‘S’ small da formato cinese, giapponese e similare. Sul web nulla manco a pagarlo. Nei laboratori del movimento APPeppino gliene farà una con la ”fettuccia” avanzata da un grembiule, con la ”capisciola” per dirla alla materana. Le “Antonelle” del Movimento al lavoro con ago e filo. Quasi quasi la brevettano e le piazzano su eBay. Mascherina a orecchio…a metro made in Matera.