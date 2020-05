…E sì. Attenti al morso di libertà condizionata, alla caduta e alla ricaduta, che prende inevitabilmente quando si esce dopo tanto tempo dalla costrizione domiciliare, procurata dall’epidemia da virus a corona. E domani 4 maggio con l’inizio della Fase 2 e l’obbligo di mascherina, nelle condizioni previste dall’arcinoto decreto ministeriale, vedremo protezioni di tutte le manifatture, forme e colori. Ma se volete essere supersicuri e andare oltre la popolare mascherina sanitaria da 0,50 centesimi (iva compresa) non vi resta che blindare il volto con una creazione come quella di Sergio Laterza che si è ispirato liberamente al noto personaggio ” Hannibal Cannibal”, interpretato da Anthony Hopkins. Il cannibale che uccide e mangia le sue vittime…Non arriverà a tanto. Ci mancherebbe. Se occorre fatevi l’antirabbia, non si sa mai… Effettivamente se n’è accumulata molta di rabbia in corpo per i ‘domiciliari” forzati, anche se in tanti per un motivo o per un altro sono riusciti a conquistarsi più di un’ora d’aria. Una maschera che è come una cintura di castità, in voga durante il periodo delle Crociate, con tanti nobili cavalieri che non si fidavano delle tentazioni in cui potevono incorrere dame, damigelle e madonne durante la loro assenza in Terra Santa. Quanto ai materiali sono riciclabili. Una maschera cannibalesca con una sottile reminiscenza di santità,sangue e tresca.