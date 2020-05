Hai voglia a dire e a mascherare che la APP ”Immuni” è la soluzione, su base volontaria, per tutelarsi da possibili rischi da contagio da virus a corona. E che la tutela della privacy con i dati sensibili sanitari non saranno l’ennesimo ”Segreto di Pulcinella” ,che finirà nella banca dati dei maneggioni della rete, delle profilazioni per fini commerciali e strumentali. L’unica APP vera, credibile e di buon senso è quella di APPeppino, con tanto di simbologia da chiavi da 16 e ”ovvio” riferimento alla cultura tradizionale del deretano che porta fortuna . Il resto sono solo speculazioni commerciali di chi ha fiutato l’affare da tempo e con tanto di sponda governativa. Riguardatevi la trasmissione Report https://giornalemio.it/cronaca/app-immuni-da-report-conferme-e-tanti-dubbi/ e vi toglierete ogni dubbio. A meno come dice Il leader del movimento Pino ” APPeppino” Siggillino ” Non vi mangiate i fioroni” o come si dice in dialetto ” Nan v’ manget u ‘ chlimm’r”. Per farla breve le APPlicazioni devono essere reali. E allora non vi scandalizzate se per parlare APPeppino si abbassa la mascherina tenendosi ad almeno un metro da simpatizzati e passanti. ” Consigli utili per tenere lontano il virus a corona ? – dice Pino. Beh, distanze e mascherina a parte conta anche l’aroma che si ha in bocca. Io sono un fumatore, senza esagerare naturalmente, è questo è anticontagio. Qualcuno succhia una caramella al miele, alla menta, alla liquirizia o alita di peperoncino o di aglio? Va bene lo stesso, anzi, meglio. L’importante è mantenere le distanze…Altro che APP ”Immuni”. Noi parliamo, ma senza fare assembramenti, e rafforziamo ”gratis” e in maniera naturale le difese”.

E’ l’uovo di Colombo ( la buonanima del Presidente non c’entra) e la cosa ha messo fame con l’edicolante bersagliere Franco Capolupo pronto a tirare fuori l’ovarola o ” sartosc(i)n”, Vito L’ Evangelista che ha olio e fornello nel retrobottega e il veterinario Felice Tressanti che ha portato mezzo panaro di uova fresche dalla masseria ”Il Gaggio”. C’è poco da ridere. APPeppino, oltre che una fucina di idee e di elaborazione politica è una famiglia e subito mette tavola, lontando dalla moda delle diete che finisce con l’intristire quanti, per un motivo o per un altro, si rinsecchiscono e si intristicono. Loro, come dice Stacchio Grieco, la bilancia o la basculla, la tengono sempre starata o tolgono la batteria se è digitalizzata. Ne sa qualcosa Paolo Grillaio che ha una APPlcazione, ribattezzata ” Fr’catinn” (Fregatene) che indica la sazietà quando la pancia assume la rotondità di un uovo. E torniamo alla frittata,che diventerà il piatto dell’estate di città e da scampagnate. Alle due Antonella del Movimento, Ambrosecchi e Rest, con la ”a” prestata a un altro progetto “APPeppina” legato al caffè, il compito di organizzare una sagra distanziata (ci mancherebbe) per quagliare sul turismo di prossimità. Frittate e uova spadellate. Pronto il nome che lega sapori, tradizione e buona tavola: ”Sartosc(i)nFest”. Padella in festa. Una festa minimalista, che prevede anche una sezione cultura ” Volete l’uovo oggi o la gallina domani ?” per la rassegna”Polli ruspanti di Energheia”, promosso dall’Editore Uccio Altezza. Scritto con la ”n” naturalmente, ma con il correttore di windows c’è poco da fare. Anche l’avvocato Michele De Rovellis farà la sua parte presiedendo la giuria dei ”Sapori e saperi” di via Ridola,mentre il regista Antonio Andrisani si ripiegherà su una rassegna di film da ”mestolo d’oro”. Omaggio allo scomparso Michel Piccoli con ”La grande abbuffata” di Marco Boileau. Niente politica. Per la campagna elettorale c’è tempo. Il candidato sindaco, del resto, c’è ed è già seduto a tavola…