Lasciate perdere il preconfezionato oroscopo 2021 da rivista patinata, degli ispirati siti web, i lustrini dei salotti tv e quelli che avevano previsto i disastri da virus a corona del 2020, anno bisesto e funesto, senza interpretare le centurie, i cinturini e le cinture di Nostradamus e il cannocchiale dell’avveduto e simpatico Frate Indovino ma affidatevi agli influssi roteanti del Pianeta ”Papalla”.Sì, proprio quello apprezzato, perchè reale e surreale in vista dello sbarco sulla Luna, che pubblicizzava gli elettrodomestici della Philco, utilizzando la rotondità dei suoi abitanti e dove, tra le tante amenità, le donne trovavano marito rivolgendosi a uno strano ma efficace macchinario che, prima di esprimere il verdetto, subiva gli influssi delle tempeste planetarie. E per collegare Pianeta e Terra, utilizzando lo schermo di mamma Rai tra il 1966 e il 1972, ci voleva Testa…,tanta fantasia e praticità inventata dallo studio pubblicitario guidato da Armando Testa. E lì l’oroscopo era a tutto tondo. Senza trucchi e inganni. Un cerchio attorno alla pancia e alla testa dei suoi abitanti e c’era la quadratura del cerchio… Basta crederci e provare, in modo che tra i tanti c’è chi si cala anima e corpo, con amore, fortuna e lavoro – per restare a quello che ci aspettiamo- nel proprio segno zodiacale, mettendo in conto che nei giorni di cuspide qualcosa andrà fuori da seni, coseni, pene e penalità perchè quel giorno di passaggio tra un segno e l’altro ha un peso netto lordo o tara a secondo delle unità di misura. E’ il caso del 22 o del 21 a seconda di scrive e interpreta gli astri. Per cui quest’anno a sentire le disquisizioni astrali e satellitari, in attesa del nuovo decoder, dovrebbe andar bene per Sagittario, Bilancia, Acquario, Gemelli e Capricorno, meno nella classifica dei segni baciati dal 2021 per Cancro, Pesce, Vergine, Toro, Sagittario, Leone e via ruggendo. Naturalmente classifica da stravolgere a seconda se si attizzano segni di fuoco, da tromba d’aria o saldamente ancorati alla Terra che lavora a missioni verso il pianeta Marte. Tutto pronto? Alzate pure gli occhi al cielo siderali, ma attendi alle collisioni orbitali di Giove e Saturno che potrebbero finire nell’Acquario… e far saltare fuori i pesci tropicali, ormai di casa con squali e cetacei nel Mar Mediterraneo. Franco Vespe, noto astronomo di scuola Terlecchiana, che ha la sua guida nella stella Cometa o Copeta, come si dice nel Salento per gli influssi dolciari, o nella sciame nutriente della via Lattea, usa il curvilineo e il buon senso prima di interpretare le stelle. Gli astri sono come quelle del noto romanzo di Cronin. Stanno a guardare la fiducia che uomini e donne stanno a guardare tra ascendenti, discendenti e saliscendi. Come andrà il 2021? Certamente con l’evoluzione di quello che ci ha lasciato il 2020: la certezza o la precarietà, se preferite, dei sette o otto vaccini da virus a corona, con il business che si porteranno dietro per gli anni a venire e con una debitoria per il BelPaese davvero siderale. E allora? Avanti alla giornata ma cercando di guardare aldilà del proprio naso e con un pizzico di fiducia in sè stessi e in quanti ve la inspirano. Diffidate di profittatori e di rappresentanti del volontariato ”approfitt’ e di quanti danno i numeri e non solo a Tombola. L’amore è quello che accompagna la Primula del ” Primo giorno di Primavera”, incisa dai Dik Dik 50 anni fa e non di certo quella utilizzata per la campagna vaccinale , senza nè amore e nè sapore, per il 2021. Naturalmente per l’anima gemella, il lavoro e la fortuna leggete o ascoltate cosa dice per un giorno, un mese o un anno l’oroscopo del vostro segno zodiacale. E magari farà proprio al caso vostro con una percentuale morandiana da uno su mille…