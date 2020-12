C’è poco da differenziare. Se amate Matera, per campanile, bandiera o perchè costretti dal confinamento domiciliare natalizio (usiamo i termini in italiano, che sono più efficaci) e allora spendete, o ”fucilatevi” ma con parsimonia stipendi, tredicesime, acconti, caparre, buoni, carte regalo o provvidenze sociali, dove vivete, in centro o sotto casa . E, se potete, dimenticate per qualche giorno le grandi piattaforme e le multinazionali del commercio elettronico, che da noi pagano una inezia di tasse. Il video girato dal regista e attore materano Antonio Andrisani, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3536922199680595&id=329542877085226&sfnsn=scwspwa ,per la campagna del Comune ” Chi Ama Matera” è anche questo. E in due minuti e passa risulta gradevole sul filo di una presentazione ironica, scanzonata, tra lo stress delle zone gialle imposte dal virus a corona e i mastelli, o secchi, gialli per la differenziata della raccolta plastica metalli. Come commenta nel video il ” Bell’addormentato sul posto” , Tonino Andrisani, a causa del lavoro a distanza o smart working, che – statene certi – servirà per comodità e opportunismo della Pubblica Amministrazione a tagliare tanti posti di lavoro e a ridurre garanzie contrattuali. State comodi a casa, sul divano? Ancora per poco. E lo stesso vale per il mondo della scuola con la condizione alienante della Didattica a distanza (DAD), tra piattaforme zoomate con bande larghe a singhiozzo, di una scuola senza nè amore e nè sapore. Nonostante, ricordiamo, siano stati ”fucilati” migliaia di euro per i banchi a rotelle, assunzioni di personale e via scialando nel filone della ”messa in sicurezza’. Dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte,e dalla pletora di ” dotti, medici e sapienti” che lo supportano e non sempre in maniera esauriente, per dirla con una nota canzone di Edoardo Bennato, vorremmo conoscere altri ”conti” e con un totale credibile di quanto ci sia costata finora l’operazione ” Virus a Corona”, che è pronta da gennaio 2021 per la inevitabile e annunciata terza fase di contagio.Un sorriso, con lo spot della Famiglia 2019 ci sta tutto, pur portando addosso – con la camicia strappata- i segni di un assalto al carro trionfale che ha saltato l’uscita della festa del 2 luglio in un anno bisesto e funesto sotto tutti gli aspetti. E così il pastrano giallo, o giaccone, è un promemoria per il confuso Antonio che ”non capisce più una mazza” tra zone gialle (ormai manca solo l’Abruzzo) e mastelli della raccolta porta a porta. Ci pensa la moglie, Mariella Braia, tra epiteti domestici, rimbeccate e provocatori amarcord su un 2019,rimasto dov’era insieme alla festa della Bruna, a fare una cosa buona per sostenere la campagna del Comune ” ChiAMa Matera…Compra a Matera” . Una iniziativa promossa nel programma ”Natale Insieme”, in particolare dagli assessorati alle attività Produttive e all’Innovazione per sostenere l’economia locale. Per saperne di più www.comune.matera.it E se vedete Antonio, con uno sgargiante giubbotto giallo Karl Kani e mastello sotto braccio in tinta, fatevi contagiare dalla battuta sulla moglie da asporto, ritirata a domicilio. Tanto ve la riportano dopo il confinamento domiciliare o lockdown, come ripete il solerte operatore ecologico . Il divano dello smart working, o smack working come dicono alcuni, o della Didattica a distanza (Dad) è lì che vi aspetta per la puntata dell’Epifania. La famiglia 2019 avrà messo qualche chilo…, svuotato le tasche e sarà alle prese con scadenze e bollette. Ma amano Matera e attendono i Magi con ”Zorro, Vincenzo e Birra”. Un film dopo quello su 007, che non abbiamo ancora vistO, di capa e spada da girare sul piazzale del Castello. E magari sotto braccio con un mastello? Antonio. Pensaci e questa volta scegli pure il colore. Per Matera questo e altro.

PERCHE’ IL VIDEO

” C’ è una famiglia che è ormai nel cuore dei materani e alla quale è stato chiesto di promuovere l’iniziativa ChiAmaMatera. Antonio Andrisani (attore e regista), insieme a Mariella Braia e Paolo Grilli, ha voluto interpretare così la fase che stiamo attraversando