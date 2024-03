Lo sguardo inquietante …sul Giorgia-show mondiale

Il teatrino messo in scena nell’aula della Camera dei Deputati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riproposto ed amplificato l’attitudine della attuale inquilina di Palazzo Chigi alla sceneggiata, oltre ad altre prestazioni da avanspettacolo consumate dai palchi elettorali (ultimo in Sardegna), dove non ha però avuto molto successo di pubblico. In questo caso, invece, ha raccolto persino l’attenzione della stampa internazionale che ha messo la foto sulla prima pagina come ha fatto The Wall Street Journal (vedi foto di copertina). Una immagine indubbiamente da grande statista e rispettosa del luogo in cui si trovava. Non diciamo De Gasperi, ma se lo immaginano i suoi elettori un Giorgio Almirante, padre putativo politico della nostra, fare queste faccette?

Se questa è una Presidente del Consiglio……figuriamoci il resto della compagnia che pure non scherza in fatto di figuracce e gag, a cominciare dal cognato capotreno mancato. Ma tant’è, ed è lei che rappresenta questo Paese nel mondo, sebbene il suo partito abbia raccolto il 26% (7.300.628) del 63,91% degli elettori che si sono recati alle urne (mai così pochi), ovvero il 14,35% del totale degli italiani aventi diritto al voto in quella tornata (50.869.304). E la coalizione del centro destra? Il 44% in tutto. Nemmeno la maggioranza di chi è andato a votare. Figuriamoci quella di tutti gli italiani, di cui ci si riempie spesso la bocca. Ma così funziona le legge “porcata“, bollata subito in tal modo dal suo inventore leghista, con cui andiamo a votare. E che nessuno ha ancora cambiato. Purtroppo. Quindi, armiamoci di patatine e pop corn, perchè dobbiamo sorbirci questo show quotidiano per tutto il tempo necessario. Ma nel frattempo la rete si è scatenata impietosamente in questi giorni ed oggi anche la trasmissione “Un giorno da pecora” ha onorato, come merita, la esibizione della nostra Presidente con il jingle che ascoltate a seguire. E nel frattempo, come si dice, “The show must go on“, e che lo spettacolo continui.

Ha provato persino a metterci una pezza, ma proprio non gli riesce di ammettere la inappropriatezza di questo comportamento in quel contesto istituzionale, con questo post . Ma è davvero peggiore del buco.