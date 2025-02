Le canzoni di Sanremo a chi sono dedicate? Svelato l’arcano…

Nonostante siano passate le lunghissime cinque serate/nottate, il Festival della canzone italiana continua a far parlare di se. Giorgia si, Giorgia no tra i primi cinque e così via. Ma nessuno aveva ancora svelato a chi fossero dedicate le canzoni in gara, almeno larga parte di esse. Ce lo ha svelato Francesca Fornario che lo ha scritto sulla sua pagina:

“Rose Villain ‘Fuorilegge’: la canzone che i giudici di Milano dedicano a Daniela Santanché.

Giorgia ‘La cura per me’: la canzone che Augusta Montaruli dedica al logopedista.

Serena Brancale ‘Anema e Core’: la canzone che la Cisl dedica al governo.

Lucio Corsi ‘Volevo essere un duro’: la canzone che Fratelli d’Italia dedica in chat a Matteo Salvini.

Emis Killa ‘Demoni’: la canzone che Carlo Nordio dedica ai Magistrati.

Moda’ ‘Non ti dimentico’: la canzone che chi non va più a votare dedica al Governo Monti.

Olly ‘Balorda nostalgia’: la canzone che gli italiani dedicano alla Lira.

Willie Peyote ‘Grazie ma no grazie’: la canzone che Trump dedica all’Europa che vuole partecipare al negoziato.

The Kolors ‘Tu con chi fai l’amore’: La canzone che Vannacci dedica agli omosessuali.

Irama ‘Lentamente’: la canzone dedicata a Carlo Conti.

Rocco Hunt ‘Mille vote ancora’: La canzone che il Pd dedica al voto a favore dell’invio di armi all’Ucraina.

Shablo feat. Gue’, Joshua e Tormento ‘La mia parola’: la canzone gli Stati Uniti dedicano ai Curdi.

Simone Cristicchi ‘Quando sarai piccola’: la canzone che Trump dedica alla Danimarca senza la Groenlandia.

Tony Effe ‘Damme ‘na mano’: la canzone che la Cgil dedica al Pd.

Elodie ‘Dimenticarsi alle 7’: la canzone che Salvini dedica alla promessa di ridurre l’età pensionabile.”

