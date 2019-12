Non bastavano le vicende ambientali, dal petrolio alla monnezza,a tenere in trincea il segretario dei Radicali Lucani Maurizio Bolognetti anche durante le festività natalizie. Ci si è messa anche la neve nella sua Latronico, con le strade gelate, i ritardi dello spazzaneve spargisale e il sacchetto della differenziata dietro alla porta in attesa del prelievo differenziato.

E così Maurizio ” Capitan Achab” come nel noto romanzo ”Moby Dick” con tanto di arpione sulla prua della baleniera di casa a discettare di ”tari e tarì anche di 30 dicembre, lunedì, penultimo giorno del 2019 di un capodanno che si annuncia al freddo, al gelo e con la natività degli armenti… al respiro del bue e dell’asinello. E così ha arpionato a modo suo, tirando dritto, finchè non arriva la Capitaneria di PortoTerme a risolvere la questione, prelevando il sacchetto dal bidone…

Finita? Macchè. Da buon contribuente si toglie l’ultimo dente da fiscalità incentivante e spara dai social e de visu ad ”alzo zero” sulla Tari per chi risiede, investe e frena lo spopolamento, dicendosi disposto a pagare viaggio e mantenimento per un anno agli amministratori locali che dovessero decidere di emigrare.

Meta obbligata il nuovo mondo: la Nuova Zelanda. Non specifica se il biglietto sia di andata e ritorno o di sola andata e nemmeno i luoghi della possibile residenza .. se in città, villaggio, riserva o atollo.

Certo è che lui ai paradisi fiscali non ci crede e pretende che la macchina dei servizi funzioni anche quando nevica e con ogni tempo. Proprio come il capiatan Achab…