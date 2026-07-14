Laterza ingrana la quarta.E spuntò il gadget del Sindaco Antonio…

Un’idea di questo tipo, che intercetta il presenzialismo impeccabile e di tutto punto del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, non poteva che venire al creativo Sergio Laterza. Ed eccolo il risultato nelle foto, che lo riproducono in formato gadget, souvenir, ricordo per eventi importanti e del resto il nostro primo cittadino, con i rioni Sassi e l’habitat rupestre patrimonio dell’Umanità, rappresenta Matera e la città negli eventi nazionali e internazionali. E allora Laterza non ci ha pensato un minuto a prendere dai social foto che ritraggono Antonio Nicoletti in questo o quel contesto, a lavorarci su con programmi da fotoritocco come Nero e a tirar fuori una ”riproduzione” in scala da donare agli ospiti e a quanti apprezzano qualità, presenza, sorrisi del primo cittadino con fascia tricolore. Pezzi da collezione uno per ogni evento, tra sorrisi, selfie, strette di mano e discorsi.



Naturalmente tocca al sindaco valutare e avviarne la produzione nei formati e nelle pose che riterrà opportuni, compresa una edizione limitata e da festa patronale.Packacing e marketing (confezione e promOzione) con grafica d’autore. Laterza è andato oltre e ha giudicato ‘geniale” l’affiancamento della statuina dell’ Antonio Nicoletti presenzialista, per fini istituzionali naturalmente, anche quella di un omino o di una donnina (rispettare sempre le pari opportunità) in uno stile da anima accanto alla foto reale, da inserire nella confezione. Attorno al sindaco, come è giusto che sia, cittadini, potenziali elettori per una prova più importante, dopo le comunali 2026, magari per le politiche 2027. Mai dire mai…E la provocazione di Laterza puo’ essere quel portafortuna, che potrebbe riportare Matera in Parlamento. Il Bue dello stemma comunale,naturalmente, pronto a muggire.

