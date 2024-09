Laterza con lo cap o sciuch: Non me le fate girare …altrimenti

Testa al gioco? Certo è che vedere girare vorticosamente palle, anzi senza una ”L” , pale…eoliche prima o poi finiranno con rovinare il fegato e il paesaggio. E per un artista , come Sergio Laterza, che ha imparato l’arte e non l’ha messa da parte è come un giro vorticoso di ” ‘ndrame” di budella, che non promettono nulla di buono. Per calmare quella acidità…ci ha provato con citrato e permanganato di potassio, ma niente. E allora non resta che preparare un triangolo di palle colorate sul biliardo, con la stecca impolverata di gesso per non fare liscio e mandare palla e pallino in buca.



Meglio una cartolina con un panorama di pale eoliche in lontananza,per portare da queste parte i ”girasoli” di Van Gogh o i semi, la ”semmenza”da sgranocchiare alla materana. Abitudini di un tempo, scomparsa. Ma Laterza ne è un sacco a disposizione per far volare le scorze…intorno alle pale, o le palle ”quelle rosse e gialle” che sono le palle dell’Umanità come ripeteva un motivetto degli anni Cinquanta. Non gliele fate girare. Al massimo indossate una maglia e sbuffate come Eolo ”Dio dei venti” che su Matera ha strani sentimenti: un soffio e un giro di pale…come don Chisciotte con una cartolina(quella che apre il servizio) dedicata alla Città dei Sassi.