Laterza alla pompa…e con il cartello giusto.

Prezzi medi, da mediatori, sensali, sanzani, da specchietto per allodole, quaglie , civette sul comò e con il rischio, soprattutto in autostrada, di trovarsi i cartelli dei prezzi di benzina, gasolio, gpl, metano (per la carica elettrica è mercato libero) con il serbatoio da riempire a metà. E allora,aldilà della rassicurazioni fornite dal sottosegretario alla presidenza del consiglio di ministri Alfredo Montano, apprezziamo la lungimiranza del ministro alla ”sostanza” Sergio Laterza che mette in guardia i poveri automobilisti in transito. Quel ” Fesso chi legge”, con la sua grafica creativa e ricreativa, che fanno sganasciare dalle risate come sta accadendo – e con successo- con la mostra ”’Moon Box” allestita presso il castello San Basilio di Pisticci. E allora vale l’invito di Sergio (in Basilicata c’è un marchio di filiera ) a leggere alla sua pompa. ”Da oggi 1° agosto- scrive in un post- i distributori di benzina dovranno esporre ogni giorno un cartello con i prezzi medi quotidiani dei carburanti in vendita in tutta Italia. Questa misura è stata introdotta con il cosiddetto “decreto Carburanti”. Per la tutela dei consumatori, naturalmente…Nel frattempo occhio a carte, cartelli e cartelloni e se, siete fortunati, incassate la benzina con i buoni. Ad averli…