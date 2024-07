L’Afa è scoppiata a 40 gradi , come il 38 Luglio degli Squallor

Sono passati 50 anni dall’uscita di ”38 luglio” degli indimenticabili Squallor, che non ci stancheremo mai di riascoltare, ricordando il juke boxe del ” Boschetto” di Matera e i sorrisi di tanti ragazzi e ragazze che popolavano quei luoghi per divertirsi con poco…E così quel ”38 luglio” dopo la festa della Bruna, fino a tutto agosto, era accompagnato da ritornelli sotto la calura, senza ventilatore, ma con corroboranti bevute di birra, spuma, gazzose e chinotti. Altri tempi. Ma quel successo contenuto nel long playing ” Troia” ( caro vecchio vinile) resteranno nella memoria di una Italia e di una Matera afosa, con il gavettone d’acqua pronto a comparire quanto meno te l’aspettavi anche sul più bello… Non c’erano telecamere, ma solo ” Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei”. Era il 38 luglio e l’afa favoriva incontri ravvicinati, grazie anche al portafortuna della zia Woller



IL TESTO PER QUELLI DELLA PRIMA REPUBBLICA E DELLA TERZA…

38 luglio

Là dove finisce il fiume comincia il film:

La storia tremenda di un elettrotecnico

Che seppe inventare la pila

Non pochi ci riuscirono

Ma fu lui che la inventò

Quattro giorni dopo scoprirono

La luce elettrica

Fu un grosso errore per l’elettrotecnico

Ma lui volle insistere e si fece male

Si fece male pensando a lei

Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei

Non fu un incontro ma un bombardamento

Si aprirono i cieli si aprirono le strade

E i due camminarono senza vergogna

Quanto amore

Quanto amore fu sprecato dall’elettrotecnico

Era il 38 luglio e faceva molto caldo

Ed era scoppiata l’afa

Quando all’elettrotecnico le venne

Una grossa idea:

Si sdraiò per terra e si fece

Camminare su un camion con rimorchio

Ma non si fece male perché

Aveva in tasca un portafortuna

Un portafortuna che gli aveva

Regalato sua zia Woller

Un piede di porco a pila

Il capo indiano che si

Chiamava: Mo’ vengo anch’io

Non venne mai e non si fece

Vedere perché era un timido

L’arbitro severo ma imparziale dettò

La vittoria all’elettrotecnico

Per una ferita sopraccigliare del polipo

E così dove finì il fiume

Incominciò questo tremendo film



dal canale youtube

https://youtu.be/lFDTp8haXH0?t=9