Possono sembrare frasi sgrammaticate, alimentate dal ‘somarismo’ dilagante delle oggettive carenze grammaticali e di comunicazione dei social, ma frasi e annunci scritti ad arte attirano l’attenzione, strappano sorrisi e invitano a comprare. E’ quanto accade a Roma, dove fantasia e voglia di far muovere l’economia funziona. Chissà che non possa funzionare anche da noi, dove anglicismi da copia e incolla dicono poco o nulla. Eccone alcuni ”Pollo Ha Rosto” e un invito in romanesco a finirla con la guerra, Basta Missili, e piuttosto ”Tiratevi i Suppli”. Concordiamo.



E gli ”arancini con funghi e PEACElli, un termine anglo italiano per indicare pace e piselli. Tutto americano il menù di un ristorante che prepara pizza, con tanto di luci tricolore, e panini americani Hot Dog ma con il checiap scritto in italiano. Bravi e se passata davanti a quegli esercizi commerciali entrate pure… La fantasia merita di far muovere l’economia.