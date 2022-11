La ”giustizia” di Sant’Antonio? Finì al bar…

A raccontare quella storia con sana ironia che affonda i ricordi nella Prima Repubblica, negli anni Sessanta, è Piero, grassanese trapiantato a Matera, autore di un lavoro più volte rappresentato come ”A terr ngè” e di un altro dalle stesse potenzialità ”Il giudice istruttore” che a distanza di quasi mezzo secolo desta ilarità ma che resta attuale per i segnali di restrizione delle libertà di espressione, che compaiono a livello normativo o di insofferenza di quanti ragionano coerentemente con la propria testa.



Fortunato fu il l protagonista ”Gino De Sacco” ,nome di fantasia, a incontrare un giudice assennato che esaminò i contenuti di un volantino riferito agli sprechi per i festeggiamenti in onore del Santo di Padova , rispetto a un progetto sociale per i ragazzi(le vacanze al mare) che si poteva finanziare anche utilizzando al meglio quelle risorse.

E quando si hanno dentro intrapresa, voglia di fare insieme a coetanei e ti ribollono dentro i paradossi di quello che ti gira accanto, non ti resta che denunciare con spirito di militanza giovanile. Come? Ma come si faceva in quegli anni, mettendoci la faccia e ciclostilando in proprio- come si diceva un tempo- un volantino diffuso capillarmente in paese. Non l’avesse mai fatto e come nelle canzone ” Bocca di rosa” di Fabrizio de Andrè eccole le ”comari (e i compari) di un paesino, che non brillano certo per iniziativa…” non limitarsi all’invettiva , tanto da denunciare tutto all’Autorità Costituita.

“Questa festa – diceva tra l’altro il volantino – costa una bella cifra ed è solo una delle cinque feste che ogni anno si fanno in paese. In un Comune dove moltissime persone sono costrette dalla miseria ad emigrare credi che il Santo sia contento di questo modo di onorarlo?” Apriti cielo…E così tra perquisizioni, audizioni di testimoni, parti lese venne fuori il ”fascicolo” contro il contestatore Piero e i suoi amici, che finì sul tavolo del Procuratore di Verona. Il magistrato convocò Gino che, naturalmente, temeva l’esito dell’incontro sopratutto dopo che il giudice aveva chinato lo sguardo sull’esposto..fino ad accasciarsi sopra, per poi scoppiare in una fragorosa risata. Da qui l’invito a fare insieme colazione, raggiungendo il bar più vicino. Pratica archiviata e con la benedizione di Sant’Antonio, naturalmente…