Oggi compie gli anni Rowan Sebastian Atkinson, nato a Consett (RU), il 6 gennaio 1955, attore comico (nonchè sceneggiatore, doppiatore e produttore cinematografico britannico) noto per la sua interpretazione di Mr. Bean. Un grande della comicità.

Gli italiani hanno il privilegio di avere il suo sosia che da anni calca la scena politica in uno show continuo pieno di battute (alcune storiche “staisereno”), piroette (“se perdo il referendum mi ritiro”), salito in alto nel gradimento generale ……ma poi precipitato giù, al punto da giurare di abbandonare la politica. Promessa, ovviamente, non mantenuta….era solo una battuta.

E da allora stava vivacchiando quando, con un guizzo…..fa nascere un governo…. dai fumi del moijto che aveva avvolto il suo omonimo alter ego. Subito dopo si crea una compagnia propria che però non raggiunge mai un gradimento superiore a un misero 2%……

Ma il nostro non si arrende e….. nel pieno di una pandemia, con una vaccinazione di massa in corso storica, con il Governo che dovrebbe concentrarsi in queste ore un piano per utilizzare 209 miliardi di euro per il futuro del Paese……eccolo sparare un altro colpo di scena per riprendersi i riflettori della ribalta.

E spara in alto……..prende addirittura in ostaggio quel governo che lui stesso aveva fatto nascere!

E da giorni continua a tenere sotto scacco di battute e minacce proferite da tutti i media……l’odiato primo ministro (molto più popolare di lui) che vorrebbe mandare a casa e l’intero governo!

Questo ennesimo show che ha messo in piedi e lo vede ora alla ribalta è probabile che si concluda nelle prossime ore…….nessuno conosce il finale (forse neanche lui)…..

Ma continua a non far ridere…….nel suo ruolo di bulletto spaccatutto……e ci si augura che almeno sia la sua messa in scena finale.

Anche perchè il comico britannico sembra avere dichiarato di voler smettere perchè è diventato molto difficile far ridere……

Il sosia italico lo seguirà o insisterà a rimanere sulla scena….contro tutto e contro tutti?