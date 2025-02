In “Splendida cornice”, Imma Tataranni ottiene condanna di Pietro per regalo di borsette false…

A tarda sera, durante la puntata di “Splendida cornice“, il programma televisivo condotto da Geppi Cucciari su RaiTre, è andato in onda – a sorpresa- un episodio inedito di “Imma Tataranni sostituto procuratore” in cui è stato svelato un’altra delle ragioni gravissime per cui il loro legame sta scricchiolando. Una ragione non riportata nella versione domenicale della 4 stagione, ma documentata in questo episodio di “RAI Finzioni” svelato in esclusiva da quella volpe della Cucciari. Non è solo dunque la carnale tentazione del bel Calogiuri, ma ben altro che può offendere la sensibilità femminile. Di quelle che viaggiano su tacco 12 pur con qualche incertezza tra le chianche di Matera. E nel corso del processo -che si è svolto di fronte ad una giudice severissima e con la citazione in aula di una testimone a sorpresa e dicono d’eccezione Francesca Pascale (che sembra essere stata la ex fidanzata di un defunto cavaliere, nonché indomito puttaniere)- è emerso in effetti un fatto gravissimo: Pietro avrebbe regalato alla moglie Imma borsette taroccate, facendole passare per originali. E che cavolo….

Cosa che ovviamente ha fatto imbestialire la già irrequieta per natura moglie. Lui ha provato a difendersi, chiedendo le attenuanti per essersi comunque ricordato del compleanno e confessando che le borsette taroccate gli erano state vendute da una certa signora elegante di Cuneo. Di cui però non ricordava il nome. Ma l’arrivo in aula della notizia della approvazione della separazione delle carriere ha costretto la giudice Cucciari a stroncare il dibattimento e condannare il povero Pietro al massimo della pena. Facendolo finire dietro le sbarre.

Per i dettagli del processo, e gli orfani di “Un giorno in Pretura”, ecco qui il video del dibattimento: