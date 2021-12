Tempo da Purgatorio a Matera tra vento e una pioggerellina fitta, da clima natalizio, che lascia clima e attese in bilico. Proprio come l’assessore comunale all’Innovazione tecnologica e al personale (stringiamo sulle deleghe) Angelo Cotugno incontrato sull’uscio della chiesa del Purgatorio in via Ridola ‘lì- come ha ci ha detto- per pregare p’ l’onm du Priaterj” come si dice in dialetto materano. E l’assessore avrà di che pregare visto che aveva con sè anche un corposo volume di oltre 800 pagine, con l’emblema del Pastorale vescovile sulla storia dei ” Riflessi storici e toponomastici di Matera” , appena acquistato in cattedrale. Si prepara per un cammino spirituale, reale e virtuale, da via Aldo Moro al Materahub , l’Hubout e via digitalizzando o a cercare di mettere più di una pezza al carente organico comunale? Altro che preghiere, digiuni e ”Te Deum” e ”Adeste Fidelis” che fanno parte del suo trascorso canoro. Ci vogliono aiuti , volontà e miracoli per il Municipio e per le anime del Purgatorio…