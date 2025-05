Imma Tataranni invoca la scientifica per ricerca tracce di comicità su Rai2

La popolarità di Imma Tataranni dilaga -e nel mentre si è in attesa di iniziare le registrazioni della nuova stagione- la sostituto procuratore è stata ingaggiata nello spot di Rai2 con cui si pubblicizza AUDITION, il nuovo programma comico che andrà in onda dal 5 maggio prossimo. Ovviamente trattasi di una parodia che vede nei panni della Tataranni, l’ottima Gabriella Germani…..che alla elencazione dei conduttori Gigi, Ross ed Elisabetta Gregoracci….chiede alla fida Diana di chiamare la “scientifica” per vedere se trova tracce di comicità…. Ecco lo spot:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.