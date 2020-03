Aiutati che il ciel ti aiuta e se è sempre più blu, ancora meglio come cantava il compianto Rino Gaetano. E in pieno triste e preoccupante clima da Coronavirus il cantautore materano Pasquale Di Pede è stato tra i primi a imbracciare la chitarra e a deliziare parente,amici dal balcone di casa in occasione del ”partecipato” E ”colorito” passaparola canoro del ” ce la faremo”. Naturalmente ha colto la palla al balzo e ha inciso un brano frizzante, orecchiabile e di sicura presa che invita a essere responsabili e a stringere i denti, perchè il pericolo puo’ passare se saremo responsabili. Solo così potremo passare dalla Quaresima- in questo caso quarantena forzata- alla Pasqua di Resurrezione. Quindi esorcizziamo il virus a corona cantando ” Ma il virus è sempre di più lassù…E tu non rischiare di più quaggiù”

L’Audio

https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2020/03/AUD-20200315-WA0058.m4a

E IL TESTO

Chi vive di sogni / nu sacch d cristiean

Chi sogna i vivi / cudd ca nan’è muert

Chi prega di lunedì / Chi iastema tutte l dì

Chi fa l’evasore / per professione

Chi paga tuttooo / e non si trova niente

O si trova la finanza / che con le tasse si finanzia

E il virus avanza / devi fermarti nella stanza

Lo vuoi capire /qui si rischia di finire

Ma il virus è sempre di più lassù

E tu non rischiare di più quaggiù

Chi fugge dalla galera/ chi balla in balera

Chi resta in casa / Chi è senza casa

Chi ha avuto il virus / chi l’ha trasmesso

Chi fa il fesso / non è più concesso.

Ma il virus è sempre di più lassù

E tu non rischiare di più quaggiù