Il villaggio dei Puffi a Matera? Laterza ci pensa…

…e inquadra la prima casetta, situata in piazza San Francesco d’Assisi davanti alla ex Banca d’Italia, da acquistare e riprodurre per la città dei ”piccoli ometti e delle piccole donnine blu” disegnati da Peyo. Ma che a Matera, città dai colori bianco e azzurri, starebbero in centro per la gioia dei bimbi e di ‘singles”, scapoli e nubili, patiti del ”piccolo è bello”. E così, localizzazioni e delocalizzazioni di suolo pubblico a parte, senza varianti al Piano regolatore generale, il grafico e ”immobiliarista” dal tratto efficace ha messo in vendita una casetta del Natale materano. A quanto pare di paglia, con tanto di tetto a spioventi, la porticina rossa e la finestra vetrata. Per la verità Sergio Laterza, pensando al marketing per una casetta da sogno, l’ha ribattezzata ”villino” come ce n’erano un tempo a Matera e ce ne sono con tante polemiche di destinazione d’uso e abuso…Ma questo è un altro discorso. Il villino si estende su una superficie di 12 metri quadrati, è superaccesoriato, dotato di doppi servizi, cucinino, saloncino, camera da letto e ripostiglio. Volendo si può tirar davanti una veranda. Il prezzo? Un affare…naturalmente, e trattabile. Per saperne di più non resta che comporre il numero in sequenza 123…4567891. Quanto allo zero, ovvio, va segnato sull’importo del bonifico bancario. C’è il grande Puffo ”Eurone” che arrotonderà per un centone. Nel frattempo intonate la canzone ” Noi puffi siamo così…”