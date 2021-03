In dialetto materano l’antico adagio ‘’ S’ derm alla d’paunt …Si dorme in piedi’’ calza a pennello per descrivere l’aumento dei casi di insonnia, stress, ansia e quindi di difficoltà a riposare con maggiore serenità e a dormire, fasce di età a parte, almeno sei ore . E l’epidemia da virus a corona ha contribuito e non poco a creare questa situazione di disagio, paradossale nella capitale del divano nota per il comfort e il design di poltrone, divani e materassi. Tisane, estratti di valeriana servono a poco, farmaci da prendere sotto stretto consiglio medico, se non si cambiamo stili e condizioni di vita. L’essere costretti a casa con gli obblighi alienanti della didattica o del lavoro a distanza, senza movimento, vita all’aria aperta, alimentazione adeguata,con i pensieri che si rincorrono sul menage familiare,integrati con i bisogni di Fido e la precarietà del lavoro (con o senza ristori temporanei) finisce con l’influire sul sonno e sulla vita di tutti giorni. Il Che fare ? Per recuperare condizioni di riposo accettabili ha coinvolto medici, psicologi, erboristi, astrologi, terapisti e altre figure di esperti che hanno dispensato consigli utili per ritornare nelle ‘’braccia di Morfeo’’.



Tanto più che la questione riguarda anche i bambini, costretti in casa, dalle sciagurate e contraddittorie scelte di quelle pletora di esperti dell’entourage governativa, che abbiamo visto all’opera nei mesi scorsi. E allora lotta alla sedentarietà, in attesa che arrivi una parte di sicurezza con i vaccini e l’immunità di gregge, come è emerso nella miriade di servizi pubblicati in occasione della giornata mondiale del sonno che cade ogni venerdì(quest’anno il 19 marzo) antecedente il primo giorno di primavera. Una giornata incentrata sullo slogan “Sonno regolare, futuro sano”: l’evento nato per richiamare l’attenzione sull’importanza del dormire bene. Lo scorso anno attraverso gli hashtag #SleepResearch e #WorldSleepDay) è venuto fuori un decalogo che dovrebbe aiutare a riposare meglio. Alcune consigli sembrano legate al buon senso, altre a mode e abitudini da culture diverse. Eccoli: 1 Stabilire un orario regolare per andare a dormire e per il risveglio,2 Se hai l’abitudine di fare un sonnellino diurno, non superare i 45 minuti, 3- Evita il consumo di alcolici 4 ore prima di coricarti e non fumare, 4 Evita la caffeina 6 ore prima di andare a dormire. Vale per caffè, tè e molte bevande addizionate. Evita anche il cioccolato, 5 Evita cibi pesanti, speziati o dolci 4 ore prima di dormire. Uno spuntino leggero prima di andare a letto è invece consentito,6 Fare attività fisica regolarmente, ma non subito prima di andare a letto,7 Utilizza biancheria da letto comoda e invitante,8 Trova un’impostazione comoda per te per la temperatura della camera da letto e mantieni la stanza ben ventilata,9 Blocca tutti i rumori fastidiosi ed elimina quanta più luce possibile, 10 Usa il tuo letto per dormire e per fare l’amore, evitandone l’uso per lavoro.



Ma c’è sempre un undicesimo comandamento che invita a tenere i “pensieri’’ che tolgono serenità fuori dal riposo. Mica semplice. Ce n’è un dodicesimo che richiede un pizzico di buona volontà, che è quello di tenere lontano dal comodino smartphone e altri sistemi da sempre connesso per ricevere o mandare la decina di schermate, video sulla buonanotte….Paradossale. E qui si apre un’altra filiera che è quella delle malattie cronache da sonno, come la narcolessia, l’insonnia, il russamento e sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas), la sindrome da gambe senza riposo, l’epilessia notturna, il sonnambulismo, i disturbi del sonno nei bambini e il bruxismo con ma miriade di disturbi al sistema della masticazione. Mettetevi comodi e fattevi una cultura ‘’morfeistica’’, verificando anche la comodità di materassi e guanciali. C’è poi la cultura popolare con una miriade di consigli per favorire – si spera- una serena dormita. Dagli estratti di camomilla, alla lettura della “Bella Addormentata sul posto’’ (Matera) alla conta delle pecore…per entrare nello jazzo del buon riposo. Fateci sapere se ci siete riusciti. Potrebbe essere una delle frecce nell’arco del progetto-slogan in itinere dell’offerta da turismo sostenibile…