E’ un ingegnere , che tra calcoli e tanta ironia riesce a riderci sù e,magari, a fare terra bruciata intorno al virus a corona. Quel covid 19 che va avanti in maniera subdola, ondulante, quasi fosse una odalisca pronta a incantare la vittima di turno. E così Leonardo Recchia,ferrandinese, con la passione per la politica tra concretezza e provocazione, ha buttato giù le “Proposte italiane’’ su come combattere il virus. Una serie di consigli, dall’ubriacatura di vino (rosso, rosato o bianco?) all’uso del deretano di frau Merkel come una pressa, alle distrazioni di un concorso di bellezza in Quarantena per distrarre, stonare, confondere e schiacciare quel covid 19 capitato – come una bomba a orologeria- in un anno bisesto…dallo scontato esito funesto. Giriamo le proposte alle task force territoriali e nazionali per le valutazioni del caso. Primo sorridere, ridere e poi via con i decreti per la sperimentazione del caso. Covid avvisato…

PROPOSTE ITALIANE SU COME COMBATTERE IL VIRUS

1) fare finta di non conoscerlo (per farlo crepare di rabbia)

2) frequentare un corso di boxe (per difenderci anche senza mascherina)

3) bere molto vino (per ubriacarlo)

4) fingere di fare i tamponi (per sviare l’attacco)

5) uscire dall’OMS (per sfidarlo a muso duro)

6) uscire dall’Europa (per fargli capire che, mondo MES, noi siamo capaci di fare anche da soli)

7) suddividere l’Europa in almeno trenta/quaranta stati (per fermarlo ai confini)

8) sfruttare il culone della Merkel (per schiacciarlo come un verme)

9) regalare la Lombardia alla Svizzera (per abbassare la curva dei contagi)

10) regalare la Campania all’Ungheria (per blindare meglio tutti i confini)

11) raddoppiare il numero di regioni (per raddoppiare il numero di provvedimenti antivirus)

12) sfidare il virus al gioco delle tre carte usando il MES come jolly (così perde sicuro)

13) utilizzare le Procure della Repubblica (per arrestarlo, almeno fino alla Cassazione)

14) farlo fronteggiare dall’INPS (per prenderlo per sfinimento)

15) chiudere il maggior numero possibile di fabbriche (per non fargli trovare pezzi di ricambio)

16) creare una task force per ogni condominio (per farlo sentire accerchiato)

17) creare la massima confusione politica (per non fargli capire più nulla)

18) ridurre a zero il numero dei parlamentari (per ridurre a zero la carica virale)

19) trasmettere solo talk-show su virus, vaccini e ansia da divano (per farlo morire di noia)

20) mettersi a parlare tutti in tedesco (per fargli capire che non c’è trippa per i gatti)

21) mettersi a parlare tutti in arabo (per non fargli capire che non sappiamo parlare tedesco)

22) falsificare le carte d’identità (per nascondergli la nostra vera età)

23) regalargli un tablet già infarcito di fake-news sul virus (per farlo rimbambire)

24) pre-installare sul tablet un antivirus che non funziona (così lui si ritira convinto di aver già vinto)

25) creare un apposito spyware (per tenerlo sotto controllo senza bisogno dei tamponi)

26) creare una app per smartphone che falsi la nostra posizione (per disorientarlo)

27) lanciare il concorso “bellezza in quarantena” (per distrarlo)

28) tassare gli straordinari (per disincentivare il suo super lavoro)

29) utilizzare i campioni di serie A nelle scuole calcio (per insegnare come si fa a dribblarlo)

30) utilizzare dei pifferai magici (per attirarlo verso la bocca di un vulcano attivo)

31) promettergli quota 98 (sperando che si ritiri in anticipo)

32) regalargli la tessera di un sindacato (sperando che si decida a scioperare)

33) fargli conoscere tutti i no-vax (per distrarlo con un lungo dibattito sull’inutilità dei vaccini)

34) imporre ai runners di correre trattenendo il respiro (per sottrargli ogni mezzo di trasporto)

35) regalargli un mitra kalashnikov (per indurlo ad uno scontro a fuoco con certa gente negli USA)

36) garantirgli il 5% su tutti i lavori pubblici dopo la pandemia (per assicuragli un futuro tranquillo)

37) iscriverlo ad honorem al club degli anti-Papa Francesco (per tenerlo lontano dalla gente)

38) spiegargli cosa vuol dire “uno vale uno” (per smontare la sua boria da primo della classe)

39) iscriverlo a migliaia di gruppi whatsapp (per farlo perdere in chiacchiere inutili ed interminabili)

40) regalargli un titolo di studio (per invogliarlo ad andarsene all’estero)

41) affidarsi all’asteroide che passerà vicino alla terra (per farlo fuori in un colpo solo) facciamo gli scongiuri o le corna con la mano

Alla fine, però, ce la faremo

Ferrandina, 21-04-2020 ing. Leonardo Recchia