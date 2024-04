Ho ucciso Achille Occhetto…

…se alla svolta della Bolognina fosse andato a segno quel colpo di pistola, preparato per tempo dal compagno Adelio Marchesini, volontario in tante feste dell’ Unità nella ex ”rossa” Emilia Romagna, nato dalla verve ironica di Pilade Cantini e Marcello Cavallini, staremmo a celebrare l’ultimo segretario del Partito comunista italiano e il BelPaese avrebbe ancora un punto di riferimento a Sinistra. Magari conservando quel minimo di organizzazione, ideali e identità svenduto da quanti sono scampati a quell’attentato o sono scappati al centro (ma anche a destra) dello schieramento politico del BelPaese. Così non è stato e siamo con un partito, il Pd nè carne nè pesce, e alle prese ( dopo i recenti casi di Bari e Torino) con la questione morale denunciata da Enrico Berlinguer. La storia immaginaria di Cantini e Cavallini, scoperta grazie alla dissacrante e dissetante satira del mensile livornese di satira, umorismo e mancanza di rispetto ”Il Vernacoliere”, diretto da Mario Cardinali, è di quelle da tenere a mente per una Sinistra da ricostruire, recuperando dignità, tradizione e ideali del passato, mettendo da parte personaggi sinistri e sinistrati, che meritano una gogna ”Internazionale”. Avanti Popolo… per una storia che ” C&C” Cantini e Cavallini, con l’ aggiunta di una terza ” C”, quella di comunista, sintetizzano così: ”Il giorno che Achille Occhetto annuncia pubblicamente di voler cambiare il nome al Pci, Adelio Marchesini decide di ucciderlo. Vecchio militante comunista, Marchesini si mette all’opera per portare a termine il suo piano, dando il via a una serie di disavventure grottesche e inquietanti che sconvolgeranno le vite di vari personaggi: la moglie, un giovane segretario di sezione, due misteriosi agenti segreti e una miriade di curiosi che frequentano la locale Casa del Popolo”. Le case del Popolo, le sezioni, le feste dell’Unità, il 1 maggio, il 25 aprile e un pugno chiuso… Giallo, romanzo storico, parodia di noir? Bisogna attendere il colpo di scena finale per capirlo, come riportato nel retro di copertina del libro. Achille Occhetto ringrazia…