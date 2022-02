Per gli amanti del gioco del lotto o della roulette giocarsi il 22 , nel giorno del 2 febbraio 2022, è un segno del destino o un colpo di fortuna, che strappa sorrisi soprattutto quando a farlo e l’ultranovantenne regina Elisabetta d’Inghilterra. Nonostante sia alle prese con il contagio e a rischi da variante da virus regale …a corona a 19 covid carati. Tanto di cappello (ne ha una collezione multicolore e di tutte le fogge) commenta il professor Lelio Camassa, che ha tirato fuori tutto il repertorio della sua passione da dee jay per augurarle un salutare ‘’ Good save the Queen’’ Dio salvi la regina. Ci mancherebbe…Ma nulla può fare contro la berlina (non parliamo né di carrozze e né dalla monumentale Rolls Royce) dei social. Del resto la gogna mediatica ha già toccato la famiglia reale e gli eredi Carlo e Camilla, già in kilt e cornamusa scozzesi e una pinta di birra. per brindare alla salute dei sudditi goliardici di tutto il mondo. E’ la Royal Dance.



Behind the blackboard: We are all subjects of Elizabeth

22/02/2022 Dietro la lavagna. Siamo tutti sudditi di Elisabetta

Le piattaforme sociali trovano in Elisabetta II uno dei soggetti preferiti delle loro irriverenti vignette. Nell’era digitale, infatti, la regnante inglese è diventata proverbiale per fattori puramente estrinseci, come la regale manina salutante o i cappelli stilosi e sbarazzini; al contempo, abbondano i riferimenti ludici alla sua età più che veneranda (sono 96 a aprile) accompagnata da un’energia che nemmeno i trentenni, con la quale, attraverso i cristalli liquidi, irrora quotidianamente le nostre vite. Ed è proprio dall’antinomia fra un involucro da tenere ragionevolmente a riposo e uno spirito in perenne splendida forma che scaturiscono i sorrisi dei frequentatori delle piazze virtuali: sorrisi, va detto, costantemente bonari e ammirati, in sostanza non lesivi della dignità della regina e, anzi, punteggiati di rispettosa e ammirata invidia per una tempra assai rara. Donna d’altri tempi, appunto, è Elisabetta, che, pur dovendo ora ospitare a Buckingham l’unico coronato che avrebbe volentieri fatto a meno di ricevere (il Covid, contratto nei giorni scorsi), non lesina sulle energie e dichiara che continuerà a svolgere «leggeri compiti» istituzionali. Nell’attesa spasmodica che, anche al di qua della Manica, si vive per gli imminenti 70 anni di regno a giugno, viene da dire soltanto chapeau, sicuro che Sua Maestà gradirebbe una chiosa siffatta.