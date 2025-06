Fumetto e Giochi a Corato con The Washer

Tre giorni per quanti hanno la passione per i fumetti e per i giochi a Corato ( Bari) dal 20 al 22 giugno 2025 a Korcomics, con la Villa Comunale trasformata in una grande tavolozza animata, dove disegnatori e quanti la voglia di giocare ce l’hanno in testa e nelle mani, tireranno fino a tardi. Mano alla matita, ai pennarelli con quelle vecchie conoscenze delle ‘’tavole’’ istoriate che sono Romeo Gallo, Tommaso Milella e Ludoman . Omaggio a The Washer, quel personaggio alieno ideato da Giuseppe Palumbo che , spinto dalla voglia di ecologia, arriva sulla Terra per combattere il fetore e la corruzione del nostro pianeta! Dubitiamo che ci riesca a giudicare dalla macelleria da pulizia etnica in corso a Gaza e dalle battaglie di droni, con vittime colpite con precisioni balistica, che aprono alle ogive nucleari tra Israele, Iran con la regia statunitense. Manca una ‘’I’’ quella dell’Italia che brilla per servilismo e ventriloquismo. E qui ci sta l’invenzione di un altro personaggio dei fumetti .Forza ragazzi, dopo Bonvi con il nostro ‘’Galeazzo Musolesi’’ tra le Sturmtruppen una italica faccia ‘’senza né arte e né parte’’ ci sta tutta…