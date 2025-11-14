Ficomics&Games . Fumetto fico, figo a Ginosa con la saga di ”The Washer”

Ritorna l’eroe dell’intima igiene, mettete da parte i doppi sensi lenitivi da bidet e gli aulici versi leopardiani della Passera solitaria…, e sabato 15 novembre recatevi al MuPa di Ginosa(Taranto) in via delle Giunchiglie n.10, per il firmacopie degli autori. Sono gli ipercreativi dalle mani che profumano di untuoso ” Camay”, sì il sapone che fino a 30 anni faceva girare la testa al gioco…, che continuano a divertirsi disegnando. Sono Giuseppe Palumbo, avviato al ”Nobel” dei Fumetti, Romeo Gallo che ci ha segnalato l’evento rimasto sui social (e lì sta bene quando si è a digiuno dei principi della comunicazione, Mimmo Scagliola e Tommaso Milella che girano al ritmo di una rotella. Un poker d’autore che con the Washer spaziano tra ironia e paradossi. Vi aspettano. Non sono cambiati, a parte qualche etto in più rimediato a tavola, proprio come ” The Washer”. Annotate, passate parola e mettetevi in fila per firma e dedica. Dimenticavamo un’altra locandina: quella su Carlo Levi 1973 di Giuseppe Palumbo e Maurizio Camerini, quest’ultimo con barba e occhialini. Tutti al Ficomics, cominciato l’8 novembre scorso…



Di COSA SI TRATTA…DALLA PAGINA SOCIAL, NATURALMENTE.

L’appuntamento che non puoi mancare: 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐮𝐦𝐛𝐨, 𝐌𝐢𝐦𝐦𝐨 𝐒𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐥𝐚, 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐥𝐥𝐚 e 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨 arrivano al 𝐅𝐢𝐜𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 & 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 per presentare la loro micro-saga, “𝑇ℎ𝑒 𝑊𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟”!

🦸🏼‍♂️Il personaggio di 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐞𝐫 fa il suo debutto storico nel 1989 sulla celebre rivista Frigidaire. Viene definito il “𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐞𝐫𝐨𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞”. L’idea alla base è grottesca e satirica: un supereroe non combatte le ingiustizie sociali o minacce globali classiche, ma il 𝐟𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞 e la 𝐦𝐞𝐟𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚̀ che affliggono la Terra.

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨: 15 Novembre, ore 20:00

𝐃𝐨𝐯𝐞: MuPa – Via Giunchiglie, 10 | Ginosa (Ta)

Un’occasione d’oro per incontrare i creatori e immergersi nel loro universo narrativo!🤩

#Comics #FicomicsandGames #Ginosa #Puglia #Comics2025 #RetroGames #Action30 #GiuseppePalumbo #MimmoScagliola #TommasoMilella #RomeoGallo #FumettoItaliano

Ficomics & Games

Al 𝐅𝐢𝐜𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 & 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 ci sediamo a chiacchierare con due ospiti eccezionali: 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐮𝐦𝐛𝐨 𝐞 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐢.💥

Saranno con noi per farci entrare nel mondo d… Altro…

Accedi o iscriviti a Facebook per connetterti con amici, familiari e persone che conosci.