Euro figuracce….

Povera Italia che in queste settimane, a causa di chi è deputato a rappresentarla, in Europa sta rimediando figuracce per nulla all’altezza della sua storia. Si sono giocati in modo concomitante due tornei (quello per un posto sul podio che conta nell’Unione europea e quello degli Europei di calcio) ed in ambedue i casi abbiamo effettuato prestazioni imbarazzanti. Toppando alla grande. Giorgia detta Giorgia che nonostante abbia dimostrato di avere in serbo una faccina per ogni situazione, roteazione degli occhioni atta a perculare l’interlocutore di turno, nonché vantato amicizie da bacini, abbracci e pacche sulla spalla con quelli che contano …alla fine se ne è tornata con le pive nel sacco e la flebile speranza di un ripescaggio per una medaglia di consolazione. D’altronde non è che ci si potesse aspettare di meglio visto il caravanserraglio che ogni giorno viene fuori dalla squadra di fedelissimi che si è creata intorno, pescati tra parenti, amici e un sottobosco di personaggi improbabili per il ruolo a cui sono stati chiamati e che ogni giorno ne combinano una peggiore dell’altra. Questa sera, invece, è stata la volta di mister Spalletti che ha assemblato una nazionale di calcio con quel che passa il convento di un campionato di Serie A in cui gli italiani che scendono in campo le domeniche sono meno delle dita di una mano, ci ha apparecchiato una debacle come non se ne vedeva da tempo. Indegna per i campioni europei in carica e con la beffa di subire questa onta nello stesso stadio, l’Olympiastadion, in cui tutta un’altra Italia salì sul tetto del mondo colorando d’azzurro il cielo di Berlino. Insomma, per questa nostra Patria “Mala tempora currunt sed peiora parantur” (per i non avvezzi al latinorum “corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori”). Ma quale sarà il limite del fondo a cui le tifoserie saranno disposte a farsi portare? Lo scopriremo solo vivendo, purtroppo!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.