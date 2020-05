C’è chi ingrassa e chi vive di stenti. E la sorte opposta di padroni, ca chiong(i)n ‘ i’ frach’n” – come si dice in dialetto materano- che piangono, si lamentano, fregano e se ne fregano, e poi gli sfruttati che vivono di stenti, con pochi quattrini e senza diritti. La storia si ripete e Ergghiò Matera, sempre attenta al detto del passato ‘ T(i)mb ì stet, T(i)mb iat i T(i)mb ò jass’ …Così è stato, è e sarà’ . Per farla breve costume e malcostume non cambiano: sfruttati e sfruttatori avranno sempre un 1 maggio diverso. Ne sanno qualcosa muli e asini. La società ci vuole acquiescenti come le pecore.Ma occorre reagire : gregge di pecore, morr d’ pechr. Occorre alzare la testa e la cresta, altrimenti la situazione non cambia se si lavora a mezzadria, alle dipendenze , con lavori a progetto, co co co, con partita iva o a nero. La domanda e l’offerta sono sempre le stesse. ‘ C t’ cumb(i)n …i c’ naun stonn l’ot ca fatuj’n ch chiu pucck”. E cioè ” Se ti conviene…altrimenti ci sono altri disposti a lavorare con meno”. Buon 1 maggio festa dei lavoratori, di quelli che lo cercano e di quanti chiedono legalità e trasparenza. Nan è ggist, nan è ggist la m’à f’rnasc…Non è giusto, non è giusto la dobbiamo finire” cantava nella Prima Repubblica il Sasso Rock di Vincenzo Giaculli.

Matera 1 Maggio Festa dei Lavoratori dalla pagina FB di Erghiò

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=757433511458082&id=136113343590105?sfnsn=scwspmo&extid=fEUcwWZA92czl8Sv

Quonda fatj, quonda sdaur i sogn sò stet scttet iund o cuomb, ndarr.

Sfruttet, lasset discin, spuss matrattet do patrin ca p l’avaruzja putten ho cazzet semb la chep o povridd.

N’ duscn cà u timb sò canget, n duscn cà s ste mogghj, ma nan duscn cà sò canget u ncessitè, cà u patrin t dè ch na men, i pugghj cò do men, cà c tin na fammugghj i la vu fe cambè da crstien, cur sogn , cur sdaur chir umiliazin r’ mmà passè afferz, piccià la societè n vel assich : morr d’ pechr.

( Quanto lavoro, quanto sudore e sangue sono stati buttati per terra, nei campi.

Sfruttati,lasciati digiuni,spesso maltrattati da un padrone che per la troppa ingordigia, ha sempre schiacciato la testa dei più poveri.

Ci dicono che i tempi sono cambiati, ora si sta meglio, ma non ci dicono che sono cambiate le necessità e che se hai una famiglia, e la vuoi far vivere in modo dignitoso, quel sangue, quel sudore, quelle umiliazioni dobbiamo continuarle a subire, perchè è la società che ci vuole così: gregge di pecore.)

Nella foto, operai durante i lavori di costruzione della diga di S. Giuliano anni ’50



#ergghiòmatera #ergghiò_matera #matera #basilicata #sassidimatera #tradizioni #racconti #dialetto #storie #iorestoacasa #raccontaunastoria #challege #tradition #folklore #radici #italy #southitaly #italia #suditalia #meridione #meridionalismo #typicalfood #instagram #instamood #mula #muli #mules #primomaggio #festadeilavoratori #1maggio