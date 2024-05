Era il 38 luglio…E gli Squallor brillarono nel loro spendore…

Mezzo secolo fa e passa. Eravamo al bar del ”boschetto” ad ascoltare dischi al jukebox. Niente “Pensiero” dei Pooh , “Pensiero e Parole “di Lucio Battisti , “Hearth of glass” di Blondie o” Image?’ di John Lennon, come avrebbero voluto Angela, Rita e Pino, ma un dissacrante ” 38 luglio ” degli Squallor, dalla musica accattivante ma con un testo che sembrava senza nè capo e nè coda. Doveva essere l’estate del 1971, ultimo anno alla media Torraca ospitata in due plessi nel Palazzo dell’Annunziata e a Palazzo Bronzini, ma era ”il 38 luglio”e quella canzone fu da apripista per altre produzioni che andarono avanti fino al 1994,anno di scioglimento degli Squallor. Una sfilza di successi tratti da cassette e Long Playng tematici ( Cappelle, Pompa, Troia, Tocca l’albicocca, Scoraggiando Uccelli d’Italia, Arrapaho(anche film) , Mutando) con brani dove sfottò, turpiloquio e inevitabili risate da da parte di amici protagonisti, come Totò Savio, Alfredo Cerruti, Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi, che finivano per contagiare il pubblico. E alcuni studenti ne fecero anche tesi di laurea presentati al Dams di Bologna. Creativi, grandi, comunque. Per quelli con la puzza al naso ”culturame metropolitano”. Ci ha fatto piacere ricevere il link , a seguire, https://www.facebook.com/share/p/N2HviiTA9oSvgVoA/ giratoci dall’amico Romeo Gallo con testo e foto. Squallor per sempre. E, comunque, una stagione di splendore….



Music Land

6 g ·

⋆✽¸.••.¸ ✽🤍𝑀𝑢𝓈𝒾𝒸 𝓛𝒶𝓃𝒹🤍 ✽¸.••.¸✽

38 luglio è il primo singolo del gruppo Gli Squallor, pubblicato il 4 ottobre 1971.

Il singolo rappresenta l’esordio assoluto del gruppo degli Squallor, qui ancora nella formazione a cinque che comprendeva anche Elio Gariboldi.

Il disco contiene un brano nonsense, retto da una voce narrante che racconta una storia apparentemente priva di senso logico recitata da Alfredo Cerruti, e un pezzo cantato ispirato alla tradizione napoletana, cantato da Totò Savio.

38 luglio è stato scritto da Daniele Pace e musicato da Giancarlo Bigazzi, Totò Savio e Virgilio Savona del Quartetto Cetra, e recitato da Alfredo Cerruti.

Il testo fa enorme affidamento al nonsenso, a partire dalla data che dà il nome alla canzone (per l’appunto, il 38 luglio), ma al contrario di quella che poi diventerà una delle caratteristiche principali degli Squallor, non vengono mai pronunciate parolacce o termini particolarmente volgari.

Questo fatto rende 38 luglio una delle poche canzoni degli Squallor ad aver ottenuto dei passaggi radiofonici anche su emittenti nazionali (in particolare, su Alto gradimento di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore).

Il retro della copertina del disco riproduce l’unica foto esistente del gruppo riunito.

❤︎ ࿐ 𝓛𝑖𝓃𝒶 ࿐ ❤︎

Là dove finisce il fiume comincia il film:

La storia tremenda di un elettrotecnico

Che seppe inventare la pila

Non pochi ci riuscirono

Ma fu lui che la inventò

Quattro giorni dopo scoprirono

La luce elettrica

Fu un grosso errore per l’elettrotecnico

Ma lui volle insistere e si fece male

Si fece male pensando a lei

Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei

Non fu un incontro ma un bombardamento

Si aprirono i cieli si aprirono le strade

E i due camminarono senza vergogna

Quanto amore

Quanto amore fu sprecato dall’elettrotecnico

Era il 38 luglio e faceva molto caldo

Ed era scoppiata l’afa

Quando all’elettrotecnico le venne

Una grossa idea:

Si sdraiò per terra e si fece

Camminare su un camion con rimorchio

Ma non si fece male perché

Aveva in tasca un portafortuna

Un portafortuna che gli aveva

Regalato sua zia Woller

Un piede di porco a pila

Il capo indiano che si

Chiamava: Mo’ vengo anch’io

Non venne mai e non si fece

Vedere perché era un timido

L’arbitro severo ma imparziale dettò

La vittoria all’elettrotecnico

Per una ferita sopraccigliare del polipo

E così dove finì il fiume

Incominciò questo tremendo film