Edizione straordinariaaaa. On line il quotidiano della Festa della Bruna

Idea estemporanea con l’apporto dell’intelligenza artificiale, quella dell’attento Franco Vitulli, con l’idea di un numero unico… per turisti e residenti con il giornale dell’evento più atteso dai materani e dai turisti, questi ultimi in copertina per aver scelto la Città dei Sassi attratti da curiosità e unicità di una Festa che- piaccia o no, ma è un dato di fatto- sta subendo una deriva identitaria. Transenne, maxischermo e tv sono il filtro, per esigenze di sicurezza, per assistere ai tre giri in cattedrale del carro trionfale e poi all’assalto e allo strappo in piazza Vittorio Veneto. Poco male la presenza a Matera favorisce comunque una visita alla città, tra i rioni Sassi e il Piano, un bel panino farcito (compratelo anche a Matera ne preparano di ottimi) e vino Primitivo doc Matera. E un brindisi beneagurante del 2 Luglio ” a ‘mmogghj a mmoggj a quonn c’ van…” sempre meglio nell’anno che verrà. Quanto al quotidiano della Festa della Bruna si attendono benedizione della Madonna e finanziatori…

