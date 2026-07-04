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Satira

Edizione straordinariaaaa. On line il quotidiano della Festa della Bruna

Franco Martina
Di Franco Martina

Idea estemporanea con l’apporto dell’intelligenza artificiale, quella dell’attento Franco Vitulli, con l’idea di un numero unico… per turisti e residenti con il giornale dell’evento più atteso dai materani e dai turisti, questi ultimi in copertina per aver scelto la Città dei Sassi attratti da curiosità e unicità di una Festa che- piaccia o no, ma è un dato di fatto- sta subendo una deriva identitaria. Transenne, maxischermo e tv sono il filtro, per esigenze di sicurezza, per assistere ai tre giri in cattedrale del carro trionfale e poi all’assalto e allo strappo in piazza Vittorio Veneto. Poco male la presenza a Matera favorisce comunque una visita alla città, tra i rioni Sassi e il Piano, un bel panino farcito (compratelo anche a Matera ne preparano di ottimi) e vino Primitivo doc Matera. E un brindisi beneagurante del 2 Luglio ” a ‘mmogghj a mmoggj a quonn c’ van…” sempre meglio nell’anno che verrà. Quanto al quotidiano della Festa della Bruna si attendono benedizione della Madonna e finanziatori…

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