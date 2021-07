Fresco di barbiere con una oretta buona di pelo e contropelo verbale sulle acute analisi della crisi dello sport di base a Matera e ”zac” , quel codino portato per tre anni da Pino ‘ Siggillino, leader del movimento APPeppino, è saltato. La cosa non è passata inosservata e tutti a chiedergli il ”perchè? e il per come?” si fosse deciso al gran taglio. Un voto alla Madonna della Bruna, una scommessa persa, esigenza di cambiare immagine in vista della festa del co patrono Sant’ Eustachio ? o della visita del ministro della ” Salute” Roberto Speranza, che dovrebbe presentare la edizione riveduta e corretta del libro ”Perchè Guariremo” – ritirato frettolosamente per opportunità, ma che ha girato come un ‘samizdat’ – con la nuova ” Perche la guarigione è una variante”. Niente di tutto questo ma una semplice esigenza di evitare copiose sudate.

” Tre anni con il codino annodato – dice APPeppino- rispetto ai cinque del passato. Comunque una ciocca la conservo , è inutile, dirlo ho tutte le variazioni dal nero al grigio al bianco che, alla fine, sono le mèches della saggezza. Un giorno, chissà, diventeranno una reliquia”. Una battuta o un affare? Pino viene dal ITC per Geometri e sa dove piazzare palina e goniometro. Intanto inforca gli occhi da sole. ” Sono i miei pannelli solari -commenta. Fanno parte di un discorso di innovazione tecnologica che non porterò mai all’hub di San Rocco. La cultura non si paga nemmeno se mi regalano il 5 G”. Acqua passata. Ormai siamo al 6 e al 7 G e oltre. Roba da banda larga. Per APPeppino la banda è una sola: quella di Frasc’ton. Basta e avanza. Continuità nella tradizione. Fedele alla linea. Tanto il codino ricresce..