E Se Cristi…Domini vincesse a Sanremo?

Manca solo la voce, ma quella ce l’abbiamo ed è dell’originale, nonostante i tentativi di ”taroccamento” dell’Intelligenza Artificiale che nelle mani di Melon Musk finirà con il danneggiare anche il festival della canzone italiana. Ma con Cristi…Domini, che ha fuso in una sola persona le qualità canore di Simone Cristicchi e amministrative da look elettorale del nostro Antonio Materdomini, non possiamo che attenderci buon nuove e, chissà,un successo a Sanremo. Merito del manager della grafica e della creatività Sergio Laterza autore della trasformazione. Naturalmente se Cristi..Domini vincesse a Sanremo non ce ne sarebbe per nessuno . Candidato sindaco di Matera nella lista dei fiori, compresa una stella marina…naturalmente.