E Laterza fece girare le palle eoliche

E’ un vortice energetico a buon mercato quello che il creativo artista materano Sergio Laterza fa girare quando gli pare, soprattutto quando si imbatte in rompiscatole, perditempo o insopportabili ”cacacazzzi” con tre zeta, naturalmente…come vuole la formula della buonanima di quel matemafisico geniale che fu Albert Einstein. Quell’ E=mc2, che lega la mass e f’tient al c…ammino degli sfilazzi, che fanno girare le pale , anzi le palle eoliche dal tappeto di un biliardo a perni rotanti . Energia persa per i grandi gestori, utilissima e gratis per Sergio Laterza che, manco a dirlo, ha brevettato tutto. Naturalmente continua la ricerca di perditempo e similari, compresi quelli che si grattano laddove non batte il sole. Ma non mancano i progetti da realizzare laddove la mobilità insostenibile ( sì proprio così) è di casa.Non volete che Sergio riuscirà a recuperare l’energia anche da quelli che si attaccano al tram? Scommessa vinta. E’ tutta questione di palle eoliche, bioniche, coniche, protoniche e pocotoniche. E magari con una scorza di arancia al gintonic.